HOME NEWS INTERNATIONAL

Sekilas Tentang Kelompok Houthi dan Alasannya Nyatakan Perang Terhadap Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |06:06 WIB
Sekilas Tentang Kelompok Houthi dan Alasannya Nyatakan Perang Terhadap Israel
Tentara Houthi. (Foto: Reuters)
A
A
A

DUBAI - Kelompok Houthi Yaman telah bergabung dalam perang Israel-Hamas yang berkecamuk lebih dari 1.500 km dari pusat kekuasaan mereka di ibu kota Sanaa. Pada Selasa, (31/10/2023) Houthi telah menembakkan drone dan rudal ke Israel dalam serangan yang menyoroti risiko konflik regional. 

Berikut beberapa detail tentang kelompok Houthi.

Pada akhir 1990-an, keluarga Houthi di ujung utara Yaman mendirikan gerakan kebangkitan agama untuk sekte Islam Syiah Zaydi, yang pernah memerintah Yaman tetapi wilayah utaranya menjadi miskin dan terpinggirkan.

Ketika perselisihan dengan pemerintah semakin meningkat, mereka melancarkan serangkaian perang gerilya dengan tentara nasional Yaman dan konflik perbatasan singkat dengan kelompok besar Sunni, Arab Saudi.

Pada 2014 Houthi merebut ibu kota Sanaa dan mengambil alih kekuasaan di Yaman. Khawatir dengan semakin besarnya pengaruh Syiah Iran di sepanjang perbatasannya, Arab Saudi melakukan intervensi sebagai pemimpin koalisi yang didukung Barat pada Maret 2015 untuk mendukung pemerintah yang didukung Saudi.

Kelompok Houthi menguasai sebagian besar wilayah utara dan pusat populasi besar lainnya, sementara pemerintah yang diakui secara internasional bermarkas di Aden.

Yaman telah menikmati lebih dari satu tahun keadaan yang relatif tenang di tengah upaya perdamaian yang dipimpin PBB. Arab Saudi telah mengadakan pembicaraan dengan Houthi dalam upaya untuk keluar dari perang.

Perang Hamas-Israel Houthi Yaman
