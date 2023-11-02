7 Masjid terbesar di Amerika Serikat

BANGUNAN masjid sudah berada di Amerika Serikat pada 1731. Job ben Solomon, seorang muslim keturunan Afrika dan Amerika yang diculik untuk dijadikan budak, ia mengatakan di dalam memoarnya bahwa ia pernah melakukan sholat di hutan Kent Island, Maryland tempat ia dibawa pada 1731.

Namun berbagai sumber menyatakan bahwa masjid pertama di Amerika adalah sebuah masjid di Biddeford, Maine yang dibangun pada 1915 oleh Muslim Albania.

Seiring berjalannya waktu, pada 1970, diperkirakan terdapat lebih dari 100 masjid yang dibangun di Amerika Serikat. Banyaknya imigrasi yang dilakukan oleh lebih dari satu juta Muslim sejak saat itu menyebabkan ratusan Masjid lainnya dibangun, dikutip dari Wikipedia.

Pada 2000, terdapat 1.209 masjid di AS, dan telah meningkat sekitar 74% atau setara dengan 2.106 pada 2010. Kemudian, pada 2020 jumlah masjid di Amerika meningkat menjadi 2.769.

Dari banyaknya masjid yang dibangun, terdapat beberapa masjid yang memiliki luas bangunan yang sangat besar, berikut merupakan 7 Masjid terbesar di Amerika Serikat:

1. Islamic Center of America

Islamic Center of Amerika atau Pusat Islam Amerika adalah masjid Syiah yang dibangun pada tahun 1963 dan direkonstruksi pada 2005, terletak di Dearborn, Michigan. Masjid ini memiliki tampilan yang megah dengan dua menaranya yang sangat tinggi dengan ketinggian sekitar 10 lantai. Memiliki luas 35. 500 meter persegi, dan menjadi masjid terbesar di AS.