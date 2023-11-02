10 Tahapan Genosida, Israel Telah Masuk Level 9

BANYAK pihak menilai Israel sebenarnya sedang melakukan Genosida di Gaza, Israel. Serangan udara dan sekarang darat menyebabkan lebih dari 8 ribu korban jiwa, dan puluhan lainnya mengalami luka luka.

Seruan agar Israel menghentikan serangan yang dilakukan diabaikan. Bahkan, Amerika Serikat sebagai sekutu utama tak bisa mencegah langkah Israel melakukan serangan darat yang memiliki efek rusak lebih besar.

Ini yang menjadi alasan pembenar jika Israel sesuguhnya tengah melakukan genosida di Gaza. Melakukan pembersihan etnis untuk menguasai wilayah tersebut.

Seperti akun Instagram yang Let’s Talk Palestine menyebut jika apa yang dilakukan Israel adalah bentuk genosida terhadap warga Palestina. Akun tersebut bahkan mengatakan, negara zionis itu sudah sampai di level 9 tahapan genosida.

10 Tahapan Genosida Versi Let’s Talk Palestine

Tahap 1 dan 2,Klasifikasi dan Simbolisasi

Hukum Israel secara ketat mengklasifikasikan populasi Palestina dan Yahudi sebagai kelompok terpisah, hal ini merupakan tahapan pertama dan kedua dari Genosida yaitu klasifikasi dan simbolisasi.

Banyaknya tanda-tanda yang dibedakan seperti kartu identitas berwarna hijau untuk orang Palestina di Tepi Barat dan Gaza, sedangkan berwarna biru untuk orang Palestina di Yerusalem. Hukum Israel juga mengklasifikasikan warga Israel sebagai dua kategori rasyakni Yahudi dan Arab.

Tahap 3, Diskriminasi

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel selama ini terhadap orang-orang Palestina yang tinggal di Gaza, Israel, Yerusalem, Tepi Barat jelas merupakan diskriminasi. Mereka juga memaparkan beberapa daftar sikap diskriminatif Israel terhadap warga Palestina.

Salah satunya ialah akses kesehatan yang dibatasi. “Genosida selalu didahului dengan sikap diskriminasi terhadap korbannya,” tulis akun Let's Talk Palestine.

Tahap 4, Dehumanisasi

Dehumanisasi merupakan perilaku merendahkan seseorang. Dalam bagian ini, Let’s Talk Palestine menyertakan beberapa foto, salah satunya adalah pidato kontroversial Yoav Gallant Menteri Pertahanan Israel.

Dia merendahkan warga Palestina dan menyebut mereka binatang. “Kita menghadapi binatang dan harus memperlakukan mereka sebagai binatang,” kata Gallant.

Tahap 5, Pengorganisasian

Tahap organisasi, mengacu dengan pembuatan struktur unit yang mampu melakukan genosida, dalam hal ini yaitu tentara atau milisi. Pihak Israel melakukan hal ini untuk melakukan tindakan genosida di Tepi Barat.