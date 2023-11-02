Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Toko Minuman di Depok Dibobol Maling, Uang Rp400 Ribu hingga Drawer Raib

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |03:31 WIB
Toko Minuman di Depok Dibobol Maling, Uang Rp400 Ribu hingga Drawer Raib
Illustrasi (foto: dok freepik)
DEPOK - Toko minuman di Jalan Raya Pengasinan, Sawangan, Kota Depok dibobol dua kawanan maling terekam kamera pengawas atau CCTV pada Rabu (1/11/2023) dini hari.

Adapun rekaman CCTV dibagikan laman Instagram @sawangan_info terlihat kedua kawanan maling berhasil membobol pintu dan gembok langsung menuju area kasir. Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben H Aruan membenarkan kejadian tersebut.

"Ya betul kejadian tersebut, Indikasi pelaku dua orang. Merusak gembok dan rolling door," kata Yefta saat dikonfirmasi.

Yefta menyebut kedua pelaku berhasil menggasak drawer beserta uang tunai ratusan ribu diduga untuk modal yang ada di laci kasir.

