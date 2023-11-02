Toko Minuman di Depok Dibobol Maling, Uang Rp400 Ribu hingga Drawer Raib

DEPOK - Toko minuman di Jalan Raya Pengasinan, Sawangan, Kota Depok dibobol dua kawanan maling terekam kamera pengawas atau CCTV pada Rabu (1/11/2023) dini hari.

Adapun rekaman CCTV dibagikan laman Instagram @sawangan_info terlihat kedua kawanan maling berhasil membobol pintu dan gembok langsung menuju area kasir. Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben H Aruan membenarkan kejadian tersebut.

"Ya betul kejadian tersebut, Indikasi pelaku dua orang. Merusak gembok dan rolling door," kata Yefta saat dikonfirmasi.

BACA JUGA: Bapak dan Anak di Bekasi Kompak Jadi Penadah Motor Hasil Pencurian dan Begal

Yefta menyebut kedua pelaku berhasil menggasak drawer beserta uang tunai ratusan ribu diduga untuk modal yang ada di laci kasir.