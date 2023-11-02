Gempa M6,5 Guncang Kupang NTT, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 6,5 mengguncang Barat Daya Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Adapun kedalaman gempa berada pada 10 Km.

Informasi itu diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun X atau twitter resminya, Kamis (2/11/2023) dini hari.

“Gempa Magnitudo 6,5 Magnitudo dengan kedalaman 10 Km. Tidak berpotensi Tsunami,” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 04.04 WIB dengan titik lokasi 10.34 LS 123.76 BT. Pusat gempa berada pada 24 Km Tenggara Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).