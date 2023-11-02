Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M6,5 Guncang Kupang NTT, Tidak Berpotensi Tsunami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |05:30 WIB
Gempa M6,5 Guncang Kupang NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 6,5 mengguncang Barat Daya Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Adapun kedalaman gempa berada pada 10 Km.

Informasi itu diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun X atau twitter resminya, Kamis (2/11/2023) dini hari.

“Gempa Magnitudo 6,5 Magnitudo dengan kedalaman 10 Km. Tidak berpotensi Tsunami,” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 04.04 WIB dengan titik lokasi 10.34 LS 123.76 BT. Pusat gempa berada pada 24 Km Tenggara Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

