INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M6,6 Guncang Kupang NTT

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |05:26 WIB
Gempa M6,6 Guncang Kupang NTT
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 6,6 mengguncang Barat Daya Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Adapun kedalaman gempa berada pada 10 Km.

Informasi itu diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun X atau twitter resminya, Kamis (2/11/2023) dini hari.

“Gempa Magnitudo 6,6 Magnitudo dengan kedalaman 10 Km,” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 04.04 WIB dengan titik lokasi 10.34 LS 123.76 BT. Pusat gempa berada pada 41 Km BaratDaya Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

(Qur'anul Hidayat)

      
