HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Nagekeo NTT

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |21:27 WIB
Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Nagekeo NTT
Gempa magnitudo 4,9 guncang Nagekeo NTT. (Ilustrasi/MPI)
JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,9 terjadi di Timur Laut, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pusat gempa berada di kedalaman 15Km.

Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun X atau Twitter resminya, Rabu (1/11/2023).

“Gempa Magnitudo 4,9 Magnitudo dengan kedalaman 15 Km,” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 21.07 WIB dengan titik lokasi 8.39 LS 121.58 BT. Pusat gempa berada pada 43 Km Timur Laut Mbay, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya. (erh)

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
gempa di NTT BMKG Gempa Bumi gempa
Telusuri berita news lainnya
