Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Nagekeo NTT

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,9 terjadi di Timur Laut, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pusat gempa berada di kedalaman 15Km.

Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun X atau Twitter resminya, Rabu (1/11/2023).

“Gempa Magnitudo 4,9 Magnitudo dengan kedalaman 15 Km,” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 21.07 WIB dengan titik lokasi 8.39 LS 121.58 BT. Pusat gempa berada pada 43 Km Timur Laut Mbay, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya. (erh)

(Awaludin)