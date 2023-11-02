Apakah Benar Soeharto Pernah Tolak Mentah-Mentah Menjabat Sebagai Presiden?

JAKARTA- Benarkah Soeharto pernah tolak mentah-mentah menjabat sebagai presiden? Isu mengenai hal tersebut memang santer terdengar beberapa kali.

Soeharto sendiri menjadi salah satu figur berpengaruh dalam perkembangan Indonesia. Pria bergelar Jenderal Besar TNI ini memang mengawali karir di dunia militer. Namun, setelahnya ia mampu menduduki kursi Presiden RI selama 32 tahun lamanya.

Di balik kisah kontroversial The Smiling General selama memimpin Ibu Pertiwi, rupanya Soeharto pernah tolak mentah-mentah jabatan presiden sebagaimana dikutip dari kanal Youtube Golkar 2024 yang diunggah pada 30 Juli 2023.

Dalam pernyataannya, Soeharto bahkan mengatakan jika dirinya tidak siap dan tidak mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin negara. Adapun alasan kenapa Soeharto berpikiran demikian, yakni karena Soeharto merasa dirinya tidak memiliki kemampuan tersebut sehingga ia menyarankan untuk menunjuk orang lain saja.

Meski demikian, ternyata di saat yang bersamaan semua partai politik menganggap jika Soeharto adalah tokoh yang paling berpengaruh. Sehingga partai politik pada saat itu merasa bergantung padanya.

“Sembilan partai pada waktu itu adalah untuk (menunjuk) siapa lagi kalau tidak saya,” tutur Soeharto dikutip Kamis (2/11/2023).

“Kalau begitu saja usul untuk menjabat saja, nanti terserah sambil mencari lainnya, tapi untuk mengisi daripada waktu agar sepertinya vakum itu saya pejabat saja. Sehingga saya diangkat menjadi pejabat presiden. Itu ada-ada riwayatnya,” ucap Soeharto lebih lanjut lagi.