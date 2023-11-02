Miris! Pemuda 17 Tahun Jual Dua Siswi SMA ke Pria Hidung Belang

SURABAYA - Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak menangkap IP (17), warga Wonokromo, Surabaya, usai menjual dua wanita yang masih berstatus siswi SMA untuk layanan prostitusi. IP ditangkap bersama dua wanita ketika berada di sebuah hotel Jalan Baratajaya, Gubeng, Kamis (12/10/2023), sekitar pukul 21.00 WIB.

Kedua wanita yang bersama pelaku adalah CH dan HM. Keduanya mengenal IP dari media sosial. Mereka mengaku telah ditipu oleh IP. Awalnya, mereka ditawari pekerjaan sebagai pemandu lagu. Namun saat di lokasi, justru harus melayani jasa esek-esek.

IP sendiri 'menjual' korban lewat grup Facebook. Sedangkan untuk pelanggan bisa langsung menghubungi tersangka. Korban dijual seharga Rp500.000 sampai Rp1 juta untuk sekali kencan. Transaksi sudah dua kali dilakukan.

IP meminta komisi atau pembagian hasil dari tindak pidana itu sebesar 20 persen. "Tersangka mencantumkan harga dan nomor telepon," kata Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Ipda Yoga Prihandono, Rabu (1/11/2023).