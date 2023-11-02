Stadion si Jalak Harupat Diterjang Angin Kencang, Sejumlah Pohon Tumbang

BANDUNG - Selain merusak rumah, angin kencang yang menerjang wilayah Kabupaten Bandung, Selasa (31/10/2023) sore juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang.

Lokasi pohon tumbang di antaranya berada di sekitar Stadion si Jalak Harupat, Kecamatan Kutawaringin, yang menjadi salah satu venue perhelatan sepak bola Piala Dunia U-17.

"Ada beberapa pohon tumbang. Tapi sudah langsung dievakuasi oleh Damkar, BPBD, Dispora, dan Satpol PP," kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung, Kawaludin, Rabu (1/11/2023).

Kawaludin menegaskan, tidak ada kerusakan di dalam stadion akibat angin tersebut. Hanya saja, kata dia, bench pemain sempat terjungkal namun sudah dikembalikan ke posisi semula.