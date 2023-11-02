Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Stadion si Jalak Harupat Diterjang Angin Kencang, Sejumlah Pohon Tumbang

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |01:30 WIB
Stadion si Jalak Harupat Diterjang Angin Kencang, Sejumlah Pohon Tumbang
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BANDUNG - Selain merusak rumah, angin kencang yang menerjang wilayah Kabupaten Bandung, Selasa (31/10/2023) sore juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang.

Lokasi pohon tumbang di antaranya berada di sekitar Stadion si Jalak Harupat, Kecamatan Kutawaringin, yang menjadi salah satu venue perhelatan sepak bola Piala Dunia U-17.

"Ada beberapa pohon tumbang. Tapi sudah langsung dievakuasi oleh Damkar, BPBD, Dispora, dan Satpol PP," kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung, Kawaludin, Rabu (1/11/2023).

Kawaludin menegaskan, tidak ada kerusakan di dalam stadion akibat angin tersebut. Hanya saja, kata dia, bench pemain sempat terjungkal namun sudah dikembalikan ke posisi semula.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/338/3145886/angin_kencang-kuNW_large.jpg
Belasan Rumah di Bogor Rusak Diterjang Angin Kencang, Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/338/3136592/rumah_dan_atap_masjid_di_bogor_rusak-8KcV_large.jpg
Rumah Warga dan Atap Masjid di Bogor Rusak Diterjang Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/519/3113827/angin_kencang-Bf1s_large.jpg
Diterjang Angin Kencang, 19 Unit Rumah Rusak di Lumajang Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/512/3112075/angin_kencang_melanda_sragen_jateng-eGuS_large.jpeg
Angin Kencang Melanda 8 Desa di Sragen Jateng, 130 Jiwa Terdampak dan 41 Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/525/3110444/rumah_hancur-c7VC_large.jpeg
18 Rumah di Karawang Rusak Diterjang Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/340/3084001/pohon_tumbang-WkQ6_large.jpg
Lebak Porak-poranda Disapu Angin Kencang, Rumah Rusak dan Jalan Soetta Tertutup Pohon Tumbang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement