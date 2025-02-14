Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Diterjang Angin Kencang, 19 Unit Rumah Rusak di Lumajang Jatim

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |14:45 WIB
Diterjang Angin Kencang, 19 Unit Rumah Rusak di Lumajang Jatim
Rumah di Lumajang, Jawa Timur rusak diterjang angin kencang (Foto: Dok BNPB/Binti M/Okezone)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 19 unit rumah rusak akibat angin kencang di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kejadian ini terjadi pada Rabu 12 Februari 2025 pukul 14.00 WIB.

“Data kerusakan tercatat 1 warga luka ringan, sedangkan kerugian material di antaranya rumah rusak ringan 19 unit, ruko 1, serta jaringan listrik rusak akibat pohon tumbang,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Jumat (14/2/2025).

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan, petugas segera membersihkan pohon-pohon tumbang sehingga akses jalan sudah berjalan normal. “Angin kencang yang berlangsung saat hujan lebat dirasakan warga 5 desa di 4 kecamatan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Aam mengingatkan dalam rangka menghadapi potensi ancaman bahaya hidrometeorologi, BNPB tetap mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk tetap waspada dan siap siaga.

“Misalnya, untuk mitigasi angin kencang, BPBD dan dinas terkait dapat memangkas ranting-ranting pohon atau warga dapat mengecek kekuatan struktur atap rumah masing-masing,” imbaunya. 
 

(Arief Setyadi )

      
