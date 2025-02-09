Angin Kencang Melanda 8 Desa di Sragen Jateng, 130 Jiwa Terdampak dan 41 Rumah Rusak

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan angin kencang melanda delapan Desa di empat Kecamatan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Jumat (8/2) pukul 15.15 WIB. Akibat kejadian ini, sebanyak 130 jiwa terdampak dan 41 rumah mengalami kerusakan.

“Desa terdampak yaitu Desa Mojokerto, Desa Mojodoyong, Desa Karangpelem, Desa Jenggrik dan Desa Bendungan di Kecamatan Kedawung, Desa Saradan di Kecamatan Karangmalang, Desa Sambirejo di Kecamatan Sambirejo dan Kelurahan Sepat di Kecamatan Masaran,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Minggu (9/2/2025).

Aam dalam sapaan akrabnya mengatakan dari hasil kaji cepat sementara tercatat 130 jiwa terdampak dan untuk kerugian materiil dilaporkan 41 rumah rusak ringan, satu rumah rusak sedang, satu fasilitas umum rusak berat, satu fasilitas kesehatan rusak ringan dan 37 pohon tumbang.

“BPBD Kabupaten Sragen terus lakukan upaya pembersihan pohon tumbang dan asesmen terhadap warga terdampak,” katanya.

Sementara itu, Aam juga melaporkan angin kencang juga melanda Kabupaten Boyolali. Hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang landa dua kecamatan di Kabupaten Boyolali, Sabtu (8/2) pukul 14.45 WIB dan sebabkan kerusakan rumah warga di beberapa lokasi.

Peristiwa angin kencang ini terjadi di Desa Sambi, Desa Jagoan dan Desa Tempursari di Kecamatan Sambi dan Desa Tawangsari yang berada di Kecamatan Teras. “Hasil kaji cepat sementara tercatat 19 KK terdampak dan untuk kerugian materiil dilaporkan 17 rumah rusak ringan, dua rumah rusak sedang dan satu fasilitas ibadah rusak ringan,” ungkap Aam.

Aam memastikan bahwa BPBD Kabupaten Boyolali beserta petugas gabungan melakukan asesmen kepada warga setempat dan membantu penanganan rumah warga yang rusak di lokasi terdampak.

(Puteranegara Batubara)