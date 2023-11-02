Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sampah Menumpuk di Bandung, Pemuda Mahasiswa Ganjar Bangun Tempat Penampungan Sementara

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |16:46 WIB
Sampah Menumpuk di Bandung, Pemuda Mahasiswa Ganjar Bangun Tempat Penampungan Sementara
Relawan Ganjar di Bandung Jawa Barat Buat Penampungan Sampah/ist
A
A
A

BANDUNG - TPA Sarimukti di Bandung Barat  ditutup sementara akibat kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kondisi ini membuat aktivitas pengiriman sampah dari TPS Sementara di Kota Bandung ke TPA Sarimukti menjadi tersendat. Sehingga sampah mulai menumpuk secara tidak beraturan di sejumlah titik di Bandung.

Melihat hal ini, relawan Ganjar Pranowo dari Pemuda Mahasiswa Nusantara (PMN) Jawa Barat bersama sejumlah pemuda karang taruna di Cipadung, Cibiru, Bandung, Jawa Barat berinisiatif untuk melakukan pembersihan dan penataan sampah di wilayahnya untuk membuat sampah lebih tertata dengan rapi.

"Banyaknya kondisi sampah yang menumpuk dampak dari kebakaran TPA Sarimukti, sehingga PMN berinisiatif membuat tempat penampungan sementara di kelurahan Cipadung untuk mengkoordinir sampah rumah tangga yang berserakan," disampaikan Koordinator Daerah (Korda) PMN Bandung Taufik Haidar, Kamis (2/11/2023).

Aksi tersebut dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat karena sampahnya tak kunjung diangkut oleh petugas.

"Waktu TPAnya masih beroperasi hampir tiap hari petugas mengkoordinir sampah, namun sekarang bisa sampai satu minggu sekali karena TPS terdekat juga ditutup karena tidak bisa menampung lebih banyak," lanjutnya.

Menurutnya, jika dibiarkan kondisi penumpukan warga akan berdampak buruk terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat yang rentan akibat dari timbulnya bakteri yang disebabkan sampah.

"Kerasa banget karena dari tumpukan sampah kan banyak bakteri yang menimbulkan penyakit, apalagi masih banyak anak kecil disan orangtua yang imunitasnya masih rawan terinfeksi," ucapnya.

Sambil menunggu TPA di Gedebagi, Taufik berinisiatif untuk melakukan penataan sampah di wilayahnya, hal tersebut meminimalisir sampah berserakan.

"Dari pihak pemerintah sendiri kan sudah menyiapkan opsi TPA di Gedebage, menunggu itu jadi kami akan coba menata di lingkungan terdekat supaya tidak berserakan," katanya.

Taufik berharap PMN bisa berkontribusi untuk membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Bandung.

"Semoga kondisi ini bisa berkontribusi untuk penataan lingkungan dan menjaga agar lingkungan tetap bersih dan sehat," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement