Sampah Menumpuk di Bandung, Pemuda Mahasiswa Ganjar Bangun Tempat Penampungan Sementara

Relawan Ganjar di Bandung Jawa Barat Buat Penampungan Sampah/ist

BANDUNG - TPA Sarimukti di Bandung Barat ditutup sementara akibat kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kondisi ini membuat aktivitas pengiriman sampah dari TPS Sementara di Kota Bandung ke TPA Sarimukti menjadi tersendat. Sehingga sampah mulai menumpuk secara tidak beraturan di sejumlah titik di Bandung.

Melihat hal ini, relawan Ganjar Pranowo dari Pemuda Mahasiswa Nusantara (PMN) Jawa Barat bersama sejumlah pemuda karang taruna di Cipadung, Cibiru, Bandung, Jawa Barat berinisiatif untuk melakukan pembersihan dan penataan sampah di wilayahnya untuk membuat sampah lebih tertata dengan rapi.

"Banyaknya kondisi sampah yang menumpuk dampak dari kebakaran TPA Sarimukti, sehingga PMN berinisiatif membuat tempat penampungan sementara di kelurahan Cipadung untuk mengkoordinir sampah rumah tangga yang berserakan," disampaikan Koordinator Daerah (Korda) PMN Bandung Taufik Haidar, Kamis (2/11/2023).

Aksi tersebut dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat karena sampahnya tak kunjung diangkut oleh petugas.

"Waktu TPAnya masih beroperasi hampir tiap hari petugas mengkoordinir sampah, namun sekarang bisa sampai satu minggu sekali karena TPS terdekat juga ditutup karena tidak bisa menampung lebih banyak," lanjutnya.

Menurutnya, jika dibiarkan kondisi penumpukan warga akan berdampak buruk terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat yang rentan akibat dari timbulnya bakteri yang disebabkan sampah.

"Kerasa banget karena dari tumpukan sampah kan banyak bakteri yang menimbulkan penyakit, apalagi masih banyak anak kecil disan orangtua yang imunitasnya masih rawan terinfeksi," ucapnya.

Sambil menunggu TPA di Gedebagi, Taufik berinisiatif untuk melakukan penataan sampah di wilayahnya, hal tersebut meminimalisir sampah berserakan.

"Dari pihak pemerintah sendiri kan sudah menyiapkan opsi TPA di Gedebage, menunggu itu jadi kami akan coba menata di lingkungan terdekat supaya tidak berserakan," katanya.

Taufik berharap PMN bisa berkontribusi untuk membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Bandung.

"Semoga kondisi ini bisa berkontribusi untuk penataan lingkungan dan menjaga agar lingkungan tetap bersih dan sehat," pungkasnya.