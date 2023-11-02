Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Musim Pancaroba, Relawan Ganjar Cek Kesehatan Gratis dan Fogging Lingkungan Warga Binjai

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |07:19 WIB
Musim Pancaroba, Relawan Ganjar Cek Kesehatan Gratis dan <i>Fogging</i> Lingkungan Warga Binjai
Relawan Petebu Ganjar melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga Binjai. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BINJAI - Sukarelawan Petani Tebu Bersatu (Petebu) Dukung Ganjar terus menebar manfaat kepada sesama. Kegiatan positif dilakukan sekaligus mensosialisasikan sosok Bacapres Ganjar Pranowo.

Seperti yang dilakukan pada Rabu (1/11/2023), simpatisan Ganjar Pranowo tersebut menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga yang ada di Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kotamadya Binjai, Sumatera Utara.

"Alhamdulillah kami Petebu Dukung Ganjar melaksanakan bakti untuk negeri berupa kegiatan gotong royong, pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian melaksanakan fogging nyamuk," ujar Ketua Harian DPP Petebu, Adep Prabudi.

 BACA JUGA:

Adapun pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol dan kadar asam urat.

Melalui kegiatan ini, Petebu Ganjar ingin mengedukasi warga tentang perlunya menjaga kesehatan. Selain dengan rutin memeriksakan kesehatan diri, menjaga kesehatan juga bisa dilakukan dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan.

Karena itu, sukarelawan mengajak warga bergotong royong bersama melakukan fogging guna mengantisipasi penyebaran nyamuk menjelang musim penghujan.

 BACA JUGA:

"Tujuan utamanya bahwasanya penyakit itu harus kita cegah di awal dengan melaksanakan kebersihan lingkungan mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan dan menjaga sanitasi yang ada di lingkungan masing-masing," jelas Adep.

"Pasca-pancaroba ini kondisi sanitasi yang sangat tidak baik sehingga menyebabkan banyak nyamuk di situ, sehingga diperlukan preventif pencegahan dengan melaksanakan fogging," lanjut dia.

Pada kesempatan ini, ribuan warga yang hadir juga menyatakan deklarasi dukungan untuk pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Mereka mengaku siap memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, sebagai buktinya ribuan tanda tangan pun dibubuhkan sebagai bentuk komitmen.

