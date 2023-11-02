Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Blusukan di Lampung, Relawan Ganjar Gotong Royong Renovasi Mushola

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |13:11 WIB
Blusukan di Lampung, Relawan Ganjar Gotong Royong Renovasi Mushola
Santri Dukung Ganjar renovasi mushola di Lampung (Foto: Ist)
A
A
A

LAMPUNG - Sukarelawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar (SDG) Provinsi Lampung menggelar kegiatan gotong royong renovasi mushola.

Aksi nyata yang dilakukan di kalangan masyarakat oleh SDG dihelat di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Rabu 1 November 2023.

“Alhamdulillah hari ini kita mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan dan mengecat mushola yang ada Desa Rulung Sari,” kata Koordinator Wilayah SDG Provinsi Lampung Yafril Mahesa dalam keterangannya, dikutip Kamis (2/11/2023).

Kegiatan tersebut, menutur Yafril merupakan bentuk pendekatan kepada masyarakat. Berbagai kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan SDG selalu terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo.

“Kami rasa ada bangunan mushola yang kita rawat, maka kami adakan bersih-bersih dan renovasi dengan mengecat ini,” ujarnya.

Salah satu pengurus Mushola Miftahul Jannah Desa Rulung Sari, Retno Prasetyo menyampaikan terima kasih atas inisiatif sukarelawan Bacapres Partai Perindo itu yang mengadakan gotong royong untuk merawat tempat ibadah.

“Alhamdulillah berkah hari ini, saya mewakili warga acara ini sangat membantu kami. Saya ucapkan terima kasih kepada relawan Pak Ganjar,” ujar Prasetyo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement