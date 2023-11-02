Blusukan di Lampung, Relawan Ganjar Gotong Royong Renovasi Mushola

LAMPUNG - Sukarelawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar (SDG) Provinsi Lampung menggelar kegiatan gotong royong renovasi mushola.

Aksi nyata yang dilakukan di kalangan masyarakat oleh SDG dihelat di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Rabu 1 November 2023.

“Alhamdulillah hari ini kita mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan dan mengecat mushola yang ada Desa Rulung Sari,” kata Koordinator Wilayah SDG Provinsi Lampung Yafril Mahesa dalam keterangannya, dikutip Kamis (2/11/2023).

Kegiatan tersebut, menutur Yafril merupakan bentuk pendekatan kepada masyarakat. Berbagai kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan SDG selalu terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo.

“Kami rasa ada bangunan mushola yang kita rawat, maka kami adakan bersih-bersih dan renovasi dengan mengecat ini,” ujarnya.

Salah satu pengurus Mushola Miftahul Jannah Desa Rulung Sari, Retno Prasetyo menyampaikan terima kasih atas inisiatif sukarelawan Bacapres Partai Perindo itu yang mengadakan gotong royong untuk merawat tempat ibadah.

“Alhamdulillah berkah hari ini, saya mewakili warga acara ini sangat membantu kami. Saya ucapkan terima kasih kepada relawan Pak Ganjar,” ujar Prasetyo.