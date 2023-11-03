Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pengeboman Israel di Gaza Tewaskan 9.025 Orang, Amnesty International: Harus Diselidiki Sebagai Kejahatan Perang

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |13:39 WIB
Pengeboman Israel di Gaza tewaskan 9.025 orang (Foto: AP)
GAZA - Pengeboman Israel selama berminggu-minggu di Gaza telah menewaskan sedikitnya 9.025 orang dan melukai lebih dari 22.000 orang.

Jumlah ini berdasarkan angka terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah, yang diambil dari sumber-sumber di daerah kantong yang dikuasai Hamas.

Korban sipil terus meningkat ketika Israel menyerang daerah pemukiman besar, sekolah dan rumah sakit di Gaza, yang disebut sebagai serangan yang ditargetkan militer.

Amnesty International sebelumnya mengatakan pihaknya mendokumentasikan serangan Israel yang melanggar hukum yang harus diselidiki sebagai kejahatan perang.

Pada Jumat (3/11/2023), Human Rights Watch memperingatkan serangan darat Israel menimbulkan kekhawatiran besar terhadap keselamatan semua warga sipil yang terperangkap dalam pertempuran tersebut.

Kehancuran yang diakibatkan oleh serangan tersebut, yang merupakan bagian dari perluasan serangan Israel di Gaza, tampaknya menjadi titik kritis dalam perang tersebut bagi sejumlah negara yang merespons dengan tindakan diplomatis dalam mengutuk tindakan Israel di Gaza dan krisis kemanusiaan yang diakibatkannya.

