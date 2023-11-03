Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Masjid terbesar di Israel

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |13:43 WIB
JAKARTA - Islam merupakan agama terbesar kedua di Israel, dengan jumlah 1,707 juta jiwa atau sekitar 18,1% dari populasi negara tersebut pada 2022. Etnis Arab di Israel mayoritas memeluk agama Islam dan menjadikan mereka sebagai kelompok minoritas terbesar di Israel.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center pada 2016, Muslim Israel secara universal mengatakan bahwa mereka percaya kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, mayoritas Muslim mengatakan bahwa mereka pergi ke masjid setidaknya sekali dalam seminggu. Wanita Muslim juga lebih cenderung mengatakan bahwa agama memiliki kepentingan yang tinggi dalam kehidupan mereka, dilansir dari wikipedia.

Berikut merupakan 5 masjid terbesar yang berada di Israel:

1. Al-Aqsa

Masjid Al-Aqsa juga dikenal sebagai "masjid terjauh" di Israel. Masjid ini terletak di kota tua Yerusalem dan merupakan situs tersuci ketiga menurut Islam. Menurut legenda, Nabi Muhammad dipindahkan dari Mekah dalam semalam ke masjid ini. Masjid ini telah dibangun kembali beberapa kali baik karena bencana alam maupun invasi. Letaknya yang sangat dekat dengan situs-situs suci umat Yahudi dan Kristen, membuat area ini rentan terhadap kontroversi.

2. Masjid Umar

Masjid ini terletak di bagian selatan Yerusalem, dimana adalah kawasan penduduk yang rata-rata memeluk agama Kristen. Masjid ini dibangun untuk menghormati Khalifah Umar, yang melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk menerima penyerahan diri dari Sophronius. Masjid ini terkenal dengan menara yang dirancang dengan rumit dan arsitektur masjidnya.

Topik Artikel :
masjid Masjid Terbesar israel
