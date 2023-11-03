Antisipasi Lonjakan Kasus Cacar Monyet, Pemprov Jabar Siapkan Sejumlah Rumah Sakit

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan beberapa rumah sakit guna mengantisipasi lonjakan kasus cacar monyet atau Monkeypox.

Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin meminta, masyarakat untuk tidak panik. Sebab, pihaknya telah mempersiapkan solusi dan penanganannya.

"Untuk rumah sakit di wilayah Jabar sudah siap menerima seandainya ada yang terinfeksi atau bergejala," ucap Bey di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (2/11/2023).

Bey mengatakan, kasus cacar monyet di Jabar hanya menyisakan seorang pasien positif yang terinfeksi dan sedang dalam penanganan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Kota Bandung.

"Jadi yang dirawat di RSHS satu orang, yang sudah sembuh satu, dan yang di Bogor itu negatif. Jadi hari ini tinggal satu orang," ungkapnya.

Bey juga meminta, masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, cuci tangan, dan hindari kontak dengan terinfeksi.

Tak hanya itu, Bey juga mewanti-wanti agar tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan untuk menggunakan masker dan rajin mencuci tangan.

"Antisipasinya yang pertama pola hidup sehat, hindari kontak langsung dengan terinfeksi, terutama nakes harus betul-betul hati-hati menggunakan masker, cuci tangan, makan makanan yang baik dan bergizi," tuturnya.