HOME NEWS INTERNATIONAL

Pusat Rehabilitasi Narkoba Iran Kebakaran, 32 Orang Tewas

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |16:33 WIB
Pusat Rehabilitasi Narkoba Iran Kebakaran, 32 Orang Tewas
Pusat rehabilitasi narkoba Iran kebakaran (Foto: Pakistan Observer)
A
A
A

IRAN - Sedikitnya 32 orang tewas dalam kebakaran yang melanda pusat rehabilitasi narkoba di Iran utara.

Kebakaran terjadi pada Jumat (3/11/2023) pagi di Langarud, sebuah kota di provinsi Gilan, Laut Kaspia, di utara Teheran.

Esmail Sadeghi, ketua hakim provinsi, mengatakan kepada media lokal bahwa 16 orang lainnya dibawa ke rumah sakit.

Iran diketahui menerapkan hukuman mati terhadap penyelundup dan pengedar narkoba. Namun menjalankan serangkaian program rehabilitasi bagi para pecandu.

Wakil gubernur provinsi tersebut seperti dikutip oleh kantor berita semi-resmi Fars, mengatakan penyelidikan awal menunjukkan bahwa pemanas menjadi penyebab kebakaran, yang kemudian menyebar ke seluruh pusat kota.

“Manajer dan kemungkinan pelaku lainnya telah ditangkap sehingga penyebab insiden dapat ditentukan secara lebih akurat,” kata situs berita Tasnim.

Pusat ini menampung hingga 40 orang. Namun, wakil gubernur provinsi tersebut Mohammad Jalai mengatakan bahwa provinsi tersebut penuh sesak, sehingga menyebabkan "tingginya jumlah korban".

Halaman:
1 2
      
