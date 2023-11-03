Kebakaran Gunung Penanggungan Meluas hingga 80 Hektare

MOJOKERTO - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Gunung Penanggungan terus meluas. Bahkan, sepanjang Jumat (3/11/2023) ini sejak pagi terdapat 22 titik api dari sebelumnya hanya sekitar tiga titik api yang terlihat di sekitar puncak Gunung Penanggungan.

Dari informasi yang dihimpun, titik api pertama diketahui berada di Gunung Sarang Kelapa yang masuk Desa Kedungudi, Kecamatan Trawas dan wilayah Gunung Penanggungan yang berada di Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Mojokerto, pada Kamis 2 November 2023 kemarin meluas hingga Gunung Kuncoro, yang berada di sekitar Gunung Penanggungan.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Mojokerto Abdul Khakim mengatakan, beberapa titik api yang terbakar pertama kemarin sebagian sudah padam. Dari laporan yang masuk titik api di Bukit Sarang Kelapa itu sudah padam pada Jumat dini hari tadi, tetapi ia masih melihat lagi karena titik api biasanya terlihat pada malam hari.

"Sekarang sebagian sudah padam. Gunung Penanggungan itu punya anak-anak, gunung bayangan, itu kelihatannya masih asap. Sudah dilakukan penyisiran di lapangan, kalau nggak malam nggak kelihatan," kata Abdul Khakim, dikonfirmasi pada Jumat sore (3/11/2023).

Namun, dari titik api yang ada, diakui Khakim terus meluas sebarannya. Bahkan, bila dibandingkan kebakaran sepanjang Kamis kemarin dengan luas 45 hektar, di hari Jumat ini telah bertambah.

"Sampai saat ini ada sekitar 80 hektare lahan yang terbakar, ini menyebar ke gunung-gunung sekitar Gunung Penanggungan, ada di Kuncoro, dan turun-turun ada beberapa gunung-gunung kecil," ucapnya.