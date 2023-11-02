Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Puncak Gunung Penanggungan Kebakaran, Api Terlihat dari Dua Kabupaten Lainnya

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |23:10 WIB
Puncak Gunung Penanggungan Kebakaran, Api Terlihat dari Dua Kabupaten Lainnya
Puncak Gunung Penaggungan Terbakar (foto: dok ist)
A
A
A

MOJOKERTO - Gunung Penanggungan yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto terbakar. Nyala api terlihat di Puncak Pawitra atau Gunung Penanggungan sejak Kamis petang (2/11/2023).

Dari informasi yang dihimpun, nyala api di atap gunung bahkan terlihat dari kejauhan hingga di kawasan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo. Sejumlah rekaman video dan foto memperlihatkan kebakaran api yang diambil warga dari beberapa wilayah di Sidoarjo dan Pasuruan.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, kebakaran pertama kali terdeteksi pada Kamis (2/11/2023) pukul 14.00 WIB. Api terlihat dari sisi barat Gunung Penanggungan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Mojokerto.

Awalnya warga hanya melihat asap yang membumbung dari Gunung Penanggungan. Namun, api kian membesar saat hari memasuki sore hari dan malam hari. Pada malam hari, api tampak semakin mengerikan karena terlihat jelas api sangat besar. Sejumlah pengendara dari wilayah Sidoarjo bahkan bisa menyaksikan kobaran api dari kejauhan pada malam hari.

Warga di Pandaan Pasuruan bernama Noval mengaku melihat titik api dari atas Gunung Penanggungan sekitar pukul 18.00 WIB. Saat itu ia yang tengah melakukan perjalanan ke Surabaya dari Malang, mendapati api menjalar kencang dari kejauhan.

"Terlihat waktu di Terminal Pandaan Pasuruan, apinya besar sekitar jam 6 sore tadi," kata Noval.

Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim membenarkan, kebakaran di puncak Gunung Penanggungan, di wilayah Perhutani Kabupaten Mojokerto. Dirinya telah mengirimkan tim dari BPBD Kabupaten Mojokerto ke atas untuk menjangkau titik api di gunung setinggi 1.653 Mdpl tersebut.

"Api awalnya terlihat di lereng gunung sore tadi. Kemudian meluas hingga ke puncak gunung ini," ujar Abdul Khakim, saat dikonfirmasi pada Selasa malam (2/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/340/3160613/polri-2lcI_large.jpg
Breaking News! Perwira Brimob Tewas saat Padamkan Kebakaran Hutan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159372/kebakaran-5GQu_large.jpg
Modifikasi Cuaca Berhasil Turunkan Hujan dan Kendalikan Kebakaran Hutan di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/608/3151995/kebakaran-fBxD_large.jpg
Kebakaran Hutan Melanda Kawasan Danau Toba, Sudah 50 Hektare Lahan Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/519/3038425/lahan-di-gunung-arjuno-kembali-terbakar-21-hektare-hangus-dijilat-si-jago-merah-eeom38sd6l.jpg
Lahan di Gunung Arjuno Kembali Terbakar, 21 Hektare Hangus Dijilat Si Jago Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037796/karhutla-menurun-bmkg-klaim-efek-modifikasi-cuaca-adDAx2fOlg.jpg
Karhutla Menurun, BMKG Klaim Efek Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/608/3036336/hutan-lindung-di-danau-toba-terbakar-dpr-cukup-ironi-hanya-ditangani-seadanya-W7nA1YfuIy.jpg
Hutan Lindung di Danau Toba Terbakar, DPR: Cukup Ironi Hanya Ditangani Seadanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement