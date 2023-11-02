Puncak Gunung Penanggungan Kebakaran, Api Terlihat dari Dua Kabupaten Lainnya

MOJOKERTO - Gunung Penanggungan yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto terbakar. Nyala api terlihat di Puncak Pawitra atau Gunung Penanggungan sejak Kamis petang (2/11/2023).

Dari informasi yang dihimpun, nyala api di atap gunung bahkan terlihat dari kejauhan hingga di kawasan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo. Sejumlah rekaman video dan foto memperlihatkan kebakaran api yang diambil warga dari beberapa wilayah di Sidoarjo dan Pasuruan.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, kebakaran pertama kali terdeteksi pada Kamis (2/11/2023) pukul 14.00 WIB. Api terlihat dari sisi barat Gunung Penanggungan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Mojokerto.

Awalnya warga hanya melihat asap yang membumbung dari Gunung Penanggungan. Namun, api kian membesar saat hari memasuki sore hari dan malam hari. Pada malam hari, api tampak semakin mengerikan karena terlihat jelas api sangat besar. Sejumlah pengendara dari wilayah Sidoarjo bahkan bisa menyaksikan kobaran api dari kejauhan pada malam hari.

Warga di Pandaan Pasuruan bernama Noval mengaku melihat titik api dari atas Gunung Penanggungan sekitar pukul 18.00 WIB. Saat itu ia yang tengah melakukan perjalanan ke Surabaya dari Malang, mendapati api menjalar kencang dari kejauhan.

"Terlihat waktu di Terminal Pandaan Pasuruan, apinya besar sekitar jam 6 sore tadi," kata Noval.

Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim membenarkan, kebakaran di puncak Gunung Penanggungan, di wilayah Perhutani Kabupaten Mojokerto. Dirinya telah mengirimkan tim dari BPBD Kabupaten Mojokerto ke atas untuk menjangkau titik api di gunung setinggi 1.653 Mdpl tersebut.

"Api awalnya terlihat di lereng gunung sore tadi. Kemudian meluas hingga ke puncak gunung ini," ujar Abdul Khakim, saat dikonfirmasi pada Selasa malam (2/11/2023).