HOME NEWS JATIM

Lahan di Gunung Arjuno Kembali Terbakar, 21 Hektare Hangus Dijilat Si Jago Merah

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |18:04 WIB
Lahan di Gunung Arjuno Kembali Terbakar, 21 Hektare Hangus Dijilat Si Jago Merah
Karhutla di Gunung Arjuno (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

MALANG - Kawasan Gunung Arjuno area Malang kembali diterjang Kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kali ini kebakaran terjadi di Bukit Pager Watu, yang berada di perbatasan antara Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, dan Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Kasi Humas Polres Malang Ipda Dicka Ermantara menyatakan, titik api terpantau muncul pada Selasa pagi (23/7/2024) sekitar pukul 10.00 WIB. Kebakaran tersebut melanda kawasan hutan lindung yang masuk dalam kawasan Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, yang berada di area lahan dikelola Perhutani.

"Titik api terpantau pada Petak 117 A HL dan petak 116 HL yang termasuk dalam Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari," ucap Dicka Ermantara, dikonfirmasi pada Selasa sore (23/7/2024).

Tim gabungan terdiri dari Perhutani, TNI, kepolisian, perangkat desa, hingga relawan, langsung menuju area yang terbakar. Proses pemadaman pun langsung dilaksanakan, guna mencegah api meluas. Petugas sempat mengalami kesulitan saat memadamkan api di lereng tebing curam dan jurang.

"Titik api berhasil dipadamkan oleh tim gabungan, dengan peralatan seadanya. Kebakaran tersebut diperkirakan telah melalap lahan yang ditumbuhi tanaman liar dan ilalang seluas 21 hektare," jelasnya.

