HOME NEWS SUMUT

Kebakaran Hutan Melanda Kawasan Danau Toba, Sudah 50 Hektare Lahan Ludes

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |12:18 WIB
Kebakaran Hutan Melanda Kawasan Danau Toba, Sudah 50 Hektare Lahan Ludes
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda perbukitan di kawasan Danau Toba/Foto: Istimewa
A
A
A

MEDAN - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda perbukitan di kawasan Danau Toba, tepatnya di Menara Pandang Tele, Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara. Kawasan yang terbakar merupakan akses menuju kawasan wisata Menara Pandang Tele, yang terkenal dengan pesona hutan pinusnya. 

Informasi yang dihimpun, karhutla terdeteksi pada dini hari  sekitar pukul 00.30 WIB. Hingga pagi ini, luas areal yang terbakar mencapai 50 hektare. 

Kepala Bidang Perlindungan, Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas (PPHPK) pada Dinas Lingkungan Hidup Sumatra Utara, Zainuddin Harahap, saat dikonfirmasi membenarkan adanya karhutla tersebut. Lokasi karhutla berada pada titik koordinat 2°33'11.8"N 98°38'29.4"E.

"Saat ini upaya pemadaman sedang dilakukan. Mohon doanya agar segera padam," kata Zainuddin, Rabu (2/6/2025). 

Proses pemadaman, kata Zainuddin, melibatkan tim gabungan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah  XIII Dolok Sanggul, Pemerintah Kabupaten Samosir, Pemadam Kebakaran, sejumlah kelompok relawan serta Polisi dan TNI. 

"Untuk penyebab kebakaran saat bunuh masih ditelusuri. Kita belum tahu apakah kebakaran karena faktor cuaca atau akibat ulah manusia," terangnya. 
 

(Fetra Hariandja)

      
