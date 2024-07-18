Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Hutan Lindung di Danau Toba Terbakar, DPR: Cukup Ironi Hanya Ditangani Seadanya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |22:51 WIB
Hutan Lindung di Danau Toba Terbakar, DPR: Cukup Ironi Hanya Ditangani Seadanya
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan menyoroti keterbatasan alat pemadam untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Hutan Lindung Siarubung/Dolok Sijonaha yang termasuk dalam kawasan wisata Danau Toba di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Sumut).

“Kami sangat menyesalkan karhutla lagi-lagi kembali terjadi, apalagi kebakaran terjadi di hutan lindung yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan kita,” kata Daniel dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Daniel pun memberi catatan kepada Pemerintah karena kurangnya antisipasi untuk menghadapi karhutla. Menurutnya, Pemerintah harus bisa lebih sigap dalam antisipasi karhutla, salah satu caranya dengan menyiapkan sarana pemadaman yang maksimal.

“Karhutla ini selalu berulang setiap tahunnya di saat musim kemarau. Pemerintah harusnya lebih sigap dalam melakukan antisipasi. Siapkan sarana pemadam karhutla yang maksimal!” terang Daniel.

Diketahui, pemadaman api dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Personel Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah VIII Dolok Sanggul, Manggala Agni Daerah Operasional Aek Nauli, Pemerintah Kabupaten Samosir, aparat TNI dan Polri setempat, serta kelompok tani hutan.

Mobil pemadam kebakaran dan pompa air bertekanan tinggi telah dikerahkan, namun tidak semua titik api bisa diakses. Akibat keterbatasan alat dan personel dalam menjangkau kawasan yang terbakar, petugas tidak bisa mengakses beberapa titik api besar.

“Pemerintah seharusnya siapkan helikopter water bombing di daerah-daerah yang kerap terjadi karhutla, termasuk di kawasan Danau Toba,” terang Daniel.

“Khususnya saat musim kemarau seperti sekarang sehingga saat ada muncul karhutla, api bisa langsung cepat dipadamkan dan tidak semakin menyebar,” sambung Daniel.

