Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Perahu Terbalik di Danau Toba, Warga Samosir Meninggal dan Adiknya Selamat

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |22:02 WIB
Perahu Terbalik di Danau Toba, Warga Samosir Meninggal dan Adiknya Selamat
Perahu Terbalik di Danau Toba, Warga Samosir Meninggal dan Adiknya Selamat (Foto : Istimewa)
A
A
A

SAMOSIR - Seorang pencari ikan bernama Amran Malau (49), ditemukan meninggal di perairan Danau Toba, tepatnya di Kelurahan Rondang Bulan Pulau Tao, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, Rabu (11/6/2025) sore.

Jasad Amran ditemukan setelah sebelumnya dilaporkan hilang sejak Selasa siang, 10 Juni 2025. Kala itu Amran yang merupakan warga Kecamatan Simanindo tengah mencari ikan bersama adiknya dengan mengendarai perahu kecil di perairan Danau Toba.

Di tengah perjalanan, mereka dihantam angin kencang dan gelombang tinggi hingga menyebabkan perahu mereka terbalik. Adik korban berhasil diselamatkan oleh warga yang melihat kejadian tersebut, namun korban hilang di bawah air.

Setelah menerima laporan kejadian, Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Medan melalui Pos SAR Danau Toba segera memberangkatkan tim penyelamat ke lokasi kejadian. Mereka kemudian melakukan pencarian bersama potensi SAR lainnya.

“Setelah melakukan operasi SAR selama dua hari dengan metode penyisiran permukaan air dan penyelaman, korban berhasil ditemukan Rabu, pukul 15.30 WIB berjarak sekitar 3,9 NM kearah Timur-Timur Laut tepatnya di Pantai Ciara Tigaras dari lokasi awal perahu terbalik pada  dalam kondisi meninggal dunia. Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban,” ujar Hery.

Hery juga menambahkan, operasi SAR kali ini melibatkan berbagai unsur seperti TNI, Polri, BPBD, Komunitas , masyarakat setempat, serta relawan. Ia menekankan pentingnya keselamatan dalam beraktivitas di perairan, terutama saat cuaca tidak bersahabat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Samosir Pencari Ikan Danau Toba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/340/3177737//trail_of_the_kings_lake_toba_by_utmb-kgaG_large.jpg
Gubernur Sumut Lepas Peserta Trail of The Kings Melintasi Panorama Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/25/3162743//promo_kemerdekaan_citilink-ORuL_large.jpg
Rayakan Momen Kemerdekaan dengan Jelajahi Nusantara bersama Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3162035//pemprov_sumut_rapat_f1_powerboat_dan_aquabike_world_championship_2025-i84u_large.jpg
Pemprov Sumut Matangkan Persiapan Aquabike dan F1 Powerboat 2025 di Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160872//asdp-ubky_large.jpg
Penyeberangan Ajibata-Ambarita Diperkuat Jelang Aquabike dan F1 Powerboat di Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/340/3157971//bobby_nasution_revalidasi_unesco_danau_toba-3lsj_large.jpg
Revalidasi Geopark Kaldera Toba Berakhir, Bobby Nasution Optimistis Dapat Kartu Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/608/3151995//kebakaran-fBxD_large.jpg
Kebakaran Hutan Melanda Kawasan Danau Toba, Sudah 50 Hektare Lahan Ludes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement