Perahu Terbalik di Danau Toba, Warga Samosir Meninggal dan Adiknya Selamat

SAMOSIR - Seorang pencari ikan bernama Amran Malau (49), ditemukan meninggal di perairan Danau Toba, tepatnya di Kelurahan Rondang Bulan Pulau Tao, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, Rabu (11/6/2025) sore.

Jasad Amran ditemukan setelah sebelumnya dilaporkan hilang sejak Selasa siang, 10 Juni 2025. Kala itu Amran yang merupakan warga Kecamatan Simanindo tengah mencari ikan bersama adiknya dengan mengendarai perahu kecil di perairan Danau Toba.

Di tengah perjalanan, mereka dihantam angin kencang dan gelombang tinggi hingga menyebabkan perahu mereka terbalik. Adik korban berhasil diselamatkan oleh warga yang melihat kejadian tersebut, namun korban hilang di bawah air.

Setelah menerima laporan kejadian, Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Medan melalui Pos SAR Danau Toba segera memberangkatkan tim penyelamat ke lokasi kejadian. Mereka kemudian melakukan pencarian bersama potensi SAR lainnya.

“Setelah melakukan operasi SAR selama dua hari dengan metode penyisiran permukaan air dan penyelaman, korban berhasil ditemukan Rabu, pukul 15.30 WIB berjarak sekitar 3,9 NM kearah Timur-Timur Laut tepatnya di Pantai Ciara Tigaras dari lokasi awal perahu terbalik pada dalam kondisi meninggal dunia. Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban,” ujar Hery.

Hery juga menambahkan, operasi SAR kali ini melibatkan berbagai unsur seperti TNI, Polri, BPBD, Komunitas , masyarakat setempat, serta relawan. Ia menekankan pentingnya keselamatan dalam beraktivitas di perairan, terutama saat cuaca tidak bersahabat.