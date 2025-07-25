Revalidasi Geopark Kaldera Toba Berakhir, Bobby Nasution Optimistis Dapat Kartu Hijau

MEDAN - Proses rangkaian kegiatan revalidasi Geopark Kaldera Toba yang dilaksanakan mulai 21 Juli 2025 telah berakhir. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution optimistis mendapat kartu hijau (green card).

“Mudah-mudahan optimis, kita sudah buat kegiatan dari tingkat kabupaten ke provinsi, hingga proses pengajuan ke tingkat internasional,” kata Gubernur Sumut Bobby Nasution usai menjamu makan malam asesor UNESCO Geopark Kaldera Toba, Jeon Yongmun dan Jose Brilha di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Medan, Kamis (24/7/2025) malam.

Seluruh persiapan revalidasi dilakukan dengan progres yang cepat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sinergi semua pihak, mulai dari Pemprov Sumut, pemerintah daerah se-kawasan Danau Toba, kementerian/lembaga dan lainnya.

“Karena kita sepakat menjaga alam, menjaga Danau Toba ini menjaga kehidupan, menjaga Danau Toba ini menjaga adat istiadat apa yang sudah diwariskan, bukan hanya dari leluhur tapi menjaga apa yang sudah ditentukan Tuhan pada umat manusia,” ujar Bobby.

Menurut Bobby, asesor juga memberi sedikit catatan seusai revalidasi. Catatan tersebut akan menjadi modal untuk menjaga Danau Toba ke depan.