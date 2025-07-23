Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Presiden Prabowo Sapa Gubsu Bobby Nasution saat Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |19:04 WIB
Presiden Prabowo Sapa Gubsu Bobby Nasution saat Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih
Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. (Foto: dok Diskominfo Sumut)
A
A
A

BINJAI - Presiden Prabowo Subianto menyapa Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Afif Nasution saat peresmian secara serentak kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara daring, Senin (21/7/2025).

Di Sumatera Utara sendiri peresmian koperasi desa/kelurahan dipusatkan di Kelurahan Sukamaju, Kota Binjai. Bobby menjadi gubernur terakhir yang disapa Prabowo dalam acara tersebut. Bahkan, Gubernur Sumatera Utara sempat menjelaskan terkait kesiapan Pemprov Sumut dan jajaran kabupaten/kota dalam melaksanakan program tersebut.

Sayangnya, dalam penjelasan tersebut sinyal internet terputus putus. Presiden pun secara khusus memohon maaf atas kejadian tersebut kepada Gubsu Bobby Nasution.

"Maaf Pak Gubernur. Sinyalnya memang cukup jelek. Semoga ke depan kita perbaiki lebih bagus lagi. Terima kasih atas semangatnya dalam melaksanakan program ini," ucap Prabowo.

Dalam kegiatan tersebut, Bobby juga meresmikan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sukamaju, Binjai Barat, Kota Binjai. Ini merupakan bagian dari peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara nasional oleh Presiden RI Prabowo.

Pada tahap awal, selain menjual sembako, gas elpiji, apotek, klinik dan tempat simpan pinjam, koperasi merah putih Suka Maju akan mengembangkan tiga sektor yaitu kampung tahu, kampung perikanan dan pengrajin bambu.

Selain itu, koperasi ini juga mendistribusikan kedelai untuk pabrik tahu yang berada di kawasan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan seluruh pabrik tahu di kawasan tersebut membutuhkan sekitar 8 ton sehari atau 240 ton per bulan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178833//ifp_cahaya_mustika-LVts_large.jpeg
Transformasi Digital Pendidikan Lewat Interactive Flat Panel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178786//regenerasi_tulang_dan_sendi-xIpw_large.jpg
Kenalan dengan Stem Cell dan Secretome, Begini Perannya dalam Meregenerasi Tulang dan Sendi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178718//film_tumbal_darah-ucoO_large.JPG
Tayang Hari Ini! Horor-Action Tumbal Darah dari Sutradara Qodrat Janjikan Teror yang Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/11/3178687//pemprov_dki_jakarta_keluar_kepgub_baru_tentang_keringanan_bbnkb-CoYv_large.jpg
Warga Jakarta Bisa Dapat Diskon Pajak Balik Nama Kendaraan, Cek Syaratnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/11/3178772//pgn_dan_gagas_dukung_pengembangan_cng-taT0_large.jpeg
Solusi Energi Gas Domestik Berkelanjutan, PGN dan Gagas Dukung Pengembangan CNG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/11/3178691//pgn_berhasil_menyelesaikan_relokasi_jaringan_pipa_gas_bumi_di_karawang_timur-hzKm_large.jpeg
PGN Sukses Relokasi Pipa Gas di Karawang Lebih Cepat, Layanan ke Pelanggan Tetap Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement