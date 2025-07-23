Presiden Prabowo Sapa Gubsu Bobby Nasution saat Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih

BINJAI - Presiden Prabowo Subianto menyapa Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Afif Nasution saat peresmian secara serentak kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara daring, Senin (21/7/2025).

Di Sumatera Utara sendiri peresmian koperasi desa/kelurahan dipusatkan di Kelurahan Sukamaju, Kota Binjai. Bobby menjadi gubernur terakhir yang disapa Prabowo dalam acara tersebut. Bahkan, Gubernur Sumatera Utara sempat menjelaskan terkait kesiapan Pemprov Sumut dan jajaran kabupaten/kota dalam melaksanakan program tersebut.

Sayangnya, dalam penjelasan tersebut sinyal internet terputus putus. Presiden pun secara khusus memohon maaf atas kejadian tersebut kepada Gubsu Bobby Nasution.

"Maaf Pak Gubernur. Sinyalnya memang cukup jelek. Semoga ke depan kita perbaiki lebih bagus lagi. Terima kasih atas semangatnya dalam melaksanakan program ini," ucap Prabowo.

Dalam kegiatan tersebut, Bobby juga meresmikan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sukamaju, Binjai Barat, Kota Binjai. Ini merupakan bagian dari peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara nasional oleh Presiden RI Prabowo.

Pada tahap awal, selain menjual sembako, gas elpiji, apotek, klinik dan tempat simpan pinjam, koperasi merah putih Suka Maju akan mengembangkan tiga sektor yaitu kampung tahu, kampung perikanan dan pengrajin bambu.

Selain itu, koperasi ini juga mendistribusikan kedelai untuk pabrik tahu yang berada di kawasan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan seluruh pabrik tahu di kawasan tersebut membutuhkan sekitar 8 ton sehari atau 240 ton per bulan.