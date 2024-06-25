Kebakaran Gedung Perkantoran Tewaskan 8 Orang , 2 Korban Nekat Lompat dari Jendela

MOSKOW - Sedikitnya delapan orang tewas dalam kebakaran besar gedung perkantoran di dekat Moskow.

Gubernur wilayah Andrey Vorobyov. mengatakan kepada kantor berita milik negara Tass bahwa hanya satu orang yang diselamatkan dari kobaran api di gedung yang terbakar di Fryazino, sekitar 25 km (15,5 mil) timur laut ibu kota.

Dua orang tewas setelah mereka melompat dari jendela, sementara enam orang tewas ketika bagian dalam kantor runtuh akibat kobaran api.

Rekaman online menunjukkan asap tebal mengepul dari lantai atas kompleks delapan lantai tersebut.

Ada laporan yang bertentangan tentang tujuan bangunan tersebut. Menurut Tass, tempat ini pernah menjadi tempat Institut Penelitian Platan dan industri pertahanan.

Sebuah pernyataan kepada agensi dari Ruselectronics, sebuah organisasi elektronik milik Rusia, mengatakan bahwa gedung tersebut telah menjadi milik pribadi sejak tahun 1990an.

Namun, media oposisi baru-baru ini melaporkan bahwa Platan bermarkas di gedung tersebut hingga akhir tahun 2023.