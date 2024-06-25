Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Gedung Perkantoran Tewaskan 8 Orang , 2 Korban Nekat Lompat dari Jendela

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |06:08 WIB
Kebakaran Gedung Perkantoran Tewaskan 8 Orang , 2 Korban Nekat Lompat dari Jendela
Kebakaran gedung perkantoran tewaskan 8 orang (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Sedikitnya delapan orang tewas dalam kebakaran besar gedung perkantoran di dekat Moskow.

Gubernur wilayah Andrey Vorobyov. mengatakan kepada kantor berita milik negara Tass bahwa hanya satu orang yang diselamatkan dari kobaran api di gedung yang terbakar di Fryazino, sekitar 25 km (15,5 mil) timur laut ibu kota.

Dua orang tewas setelah mereka melompat dari jendela, sementara enam orang tewas ketika bagian dalam kantor runtuh akibat kobaran api.

Rekaman online menunjukkan asap tebal mengepul dari lantai atas kompleks delapan lantai tersebut.

Ada laporan yang bertentangan tentang tujuan bangunan tersebut. Menurut Tass, tempat ini pernah menjadi tempat Institut Penelitian Platan dan industri pertahanan.

Sebuah pernyataan kepada agensi dari Ruselectronics, sebuah organisasi elektronik milik Rusia, mengatakan bahwa gedung tersebut telah menjadi milik pribadi sejak tahun 1990an.

Namun, media oposisi baru-baru ini melaporkan bahwa Platan bermarkas di gedung tersebut hingga akhir tahun 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/18/3031422/kebakaran-panti-jompo-tewaskan-10-orang-uruguay-timur-umumkan-masa-berkabung-3-hari-Kw07Ch3Ff3.jpg
Kebakaran Panti Jompo Tewaskan 10 Orang, Uruguay Timur Umumkan Masa Berkabung 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025667/kebakaran-pabrik-baterai-lithium-tewaskan-22-orang-presiden-korsel-sambangi-tkp-cJAZoGjqsu.jpg
Kebakaran Pabrik Baterai Lithium Tewaskan 22 Orang, Presiden Korsel Sambangi TKP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025661/kebakaran-pabrik-baterai-lithium-tewaskan-22-orang-korban-meninggal-karena-gas-beracun-2tAwclyEb3.jpg
Kebakaran Pabrik Baterai Lithium Tewaskan 22 Orang, Korban Meninggal karena Gas Beracun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/18/3020810/kbri-sejauh-ini-tak-ada-wni-jadi-korban-kebakaran-apartemen-di-kuwait-EmWWkYThSl.jpg
KBRI: Sejauh Ini Tak Ada WNI Jadi Korban Kebakaran Apartemen di Kuwait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/18/3013628/kebakaran-di-rs-delhi-tewaskan-6-bayi-baru-lahir-pm-modi-sampaikan-belasungkawa-0rCslXlsb9.jpg
Kebakaran di RS Delhi Tewaskan 6 Bayi Baru Lahir, PM Modi Sampaikan Belasungkawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/18/2991810/kebakaran-klub-malam-istanbul-tewaskan-29-orang-1-terluka-cUqSKfTWpc.jpg
Kebakaran Klub Malam Istanbul Tewaskan 29 Orang, 1 Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement