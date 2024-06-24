Pengelola Tingkatkan Patroli Antisipasi Kebakaran di Kawasan Gunung Bromo

MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) selaku pengelola meningkatkan patroli mencegah kebakaran hutan dan lahan (kahurtla). Antisipasi ini guna mencegah kebakaran di wisata Gunung Bromo.

Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Septi Eka Wardhani menuturkan, pihaknya telah membuat tim khusus mengantisipasi kahurtla dan meningkatkan patroli wilayah di titik-titik yang dinilai rawan kebakaran.

"Upaya pencegahan kebakaran dengan meningkatkan kegiatan patroli dan pos PAM di akses jalan menuju areal rawan karhut," ucap Septi Eka Wardhani, dikonfirmasi Senin (24/6/2024).

Septi menambahkan, sejumlah posko pengendalian karhutla (Dalkarhut) juga telah didirikan oleh pihak BB-TNBTS. Salah satu peoko berada di wilayah kawasan Savana Widodaren, yang sempat menjadi area pemadaman di kawasan Resort Gunung Penanjakan.

"Pendirian posko Dalkarhut, kami juga telah melakukan rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan yang dihadiri Direktur PKHL, jajaran terkait di Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, dan Malang," ungkap dia.

Pihaknya juga masih menyelidiki dugaan kebakaran yang terjadi dua kali sepanjang bulan Juni di Puncak Lempitan, wilayah Resort PTN Gunung Penanjakan, pada Selasa (18/6/2024), dan di kawasan Gunung Batok, yang terjadi pada Sabtu (22/6/2024). Begitu pun dengan luasan area yang terbakar di dua titik lokasi berbeda itu.

"Penyebab kebakaran (di dua lokasi itu) sedang dilakukan pulbaket (serangkaian identifikasi, penyelidikan, dan kajian) oleh Tim Polhut BB-TNBTS," tuturnya.