HOME NEWS NUSANTARA

Sadis! Kakak Gorok Leher Adik Kandung di Lampung, Diduga Persoalan Keluarga

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |16:06 WIB
Sadis! Kakak Gorok Leher Adik Kandung di Lampung, Diduga Persoalan Keluarga
Kakak gorok leher adik kandung di Lampung. (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

LAMPUNG - Seorang kakak di Bandarlampung tega menggorok leher adik kandungnya lantaran diduga terlibat permasalahan keluarga. Peristiwa berdarah tersebut terjadi di Jalan Arif Rahman Hakim, Gang Panorama II, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandarlampung, Kamis 2 November 2023 malam.

Akibat perbuatan Tias (45), sang adik Koko (40) mengalami luka serius pada bagian leher sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo (RSUS). 

Salah seorang saksi, Riski Kurnia Akbar (25) mengaku kaget atas kejadian pembacokan yang dilakukan kakak terhadap adiknya tersebut. 

 BACA JUGA:

"Pada saat kejadian itu saya berada di dalam rumah sedang minum kopi dan ada ibu-ibu berbelanja di rumah menjerit histeris," ujar Riski saat dikonfirmasi, Sabtu (4/11).

Riski mengatakan, saat mendekat, dia melihat sudah banyak darah di lokasi kejadian. Kedua kakak beradik tersebut sempat bertengkar dahulu di depan pekarangan kontrakan milik keluarga itu yang juga merupakan tempat tinggal korban. 

"Saya lihat Koko sudah di atas motor bersimbah darah," kata Riski. 

BACA JUGA:

Pelaku Pembacokan Siswa SMK di Bogor Jalani Sidang Perdana, Didakwa Dua Pasal 

Dikatakan Riski, Tias membacok bagian leher adiknya sehingga mengalami luka bagian kepala dan leher.

"Sepertinya terkena pembuluh darahnya dan infonya langsung dioperasi di RS Urip Sumoharjo," tutur Riski.

Riski mengungkapkan, pelaku Tias yang merupakan kakak korban tersebut sengaja mendatangi adiknya dengan membawa senjata tajam (sajam) sekitar 100 meter dari rumah pelaku.

Kemudian usai kejadian, Tias yang merupakan pegawai di salah satu instansi pemerintah tersebut langsung melarikan diri. Pasalnya saat polisi menyambangi kediamannya, pelaku sudah tidak berada di rumah tersebut. 

"Sudah dicari sama polisi tapi pelaku belum ketemu. Rumahnya juga gelap dari kemarin," ungkap Riski.

