HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Oknum TNI AL Diduga Aniaya Dua Warga, Dipukuli di Atas Kapal

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |07:10 WIB
3 Fakta Oknum TNI AL Diduga Aniaya Dua Warga, Dipukuli di Atas Kapal
Dugaan korban penganiayaan oknum TNI AL (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Dua warga Sikka di atas Kapal Darma Rucita Tujuh tujuan Surabaya-Maumere diduga dianiaya oknum anggota TNI AL yang bertugas di Lanal Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua korban bernama Tomy dan Emon, warga Kabupaten Sikka.

Berikut fakta-faktanya:

1. Dibawa ke Rumah Sakit

Dua warga yang diduga dianiaya oknum TNI AL dilarikan ke rumah sakit. Bahkan, seorang korban tidak bisa berjalan akibat dianiaya dan seorangnya lainnya mengalami memar di tubuh. 

“Kami berdua dipukul di atas kapal saya juga tidak tahu penyebab anggota Lanal tersebut mendatangi dan memukuli saya,” ujar Tomy, Jumat 3 November 2023.

2. Lapor Mapolres Sikka

Para korban melaporkan kasus dugaan penganiayaan tersebut ke Mapolres Sikka.

