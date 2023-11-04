Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Asrama Mahasiswa UNP Terbakar di Padang, Kerugian Capai Rp1 Miliar

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |21:56 WIB
Asrama Mahasiswa UNP Terbakar di Padang, Kerugian Capai Rp1 Miliar
Pemadam kebakaran berjibaku padamkan api/Foto: Rus Akbar
A
A
A

 

PADANG - Asrama mahasiswa Universitas Negeri Padang II di Lubuk Buaya Jalan Adi Negoro, Kecamatan Koto Tangah, terbakar sekira pukul 19.53 WIB tadi malam. Damkar Kota Padang menurunkan 75 orang untuk menjinakkan api.

Kepala Bidang Operasi (Kabid Ops) dan Sarana Prasarana (Sarpras) Dinas Damkar Kota Padang, Sutan Hendra membenarkan kejadian tersebut, tadi pihaknya telah menerima laporan ada kebakaran sekitar pukul 19.53 WIB.

 BACA JUGA:

"Mendapat informasi tersebut kita langsung menuju ke lokasi pada pukul 20.00 WIB,” ujarnya, Sabtu (4/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
