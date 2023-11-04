Asrama Mahasiswa UNP Terbakar di Padang, Kerugian Capai Rp1 Miliar

PADANG - Asrama mahasiswa Universitas Negeri Padang II di Lubuk Buaya Jalan Adi Negoro, Kecamatan Koto Tangah, terbakar sekira pukul 19.53 WIB tadi malam. Damkar Kota Padang menurunkan 75 orang untuk menjinakkan api.

Kepala Bidang Operasi (Kabid Ops) dan Sarana Prasarana (Sarpras) Dinas Damkar Kota Padang, Sutan Hendra membenarkan kejadian tersebut, tadi pihaknya telah menerima laporan ada kebakaran sekitar pukul 19.53 WIB.

BACA JUGA:

"Mendapat informasi tersebut kita langsung menuju ke lokasi pada pukul 20.00 WIB,” ujarnya, Sabtu (4/11/2023).