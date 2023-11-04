Lupa Matikan Kompor, Dua Rumah di Malang Hangus Terbakar

KOTA MALANG - Lupa mematikan kompor membuat dua rumah di Kota Malang hangus terbakar. Peristiwa ini menimpa dua rumah yang bertetangga di Jalan S. Supriyadi IX RT 7 RW 4 Kelurahan Sukun, Kota Malang.

Kepala Bagian (Kabag) Operasional Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Malang Anang Yuwono menuturkan, bila pihaknya menerima laporan adanya kebakaran sekitar pukul 10.52 WIB. Kemudian tim mengerahkan lima unit mobil Damkar dengan 21 personel menuju lokasi kejadian.

"Awalnya kami kerahkan empat unit Damkar, kemudian menyusul satu unit damkar lagi ke lokasi kejadian," ucap Anang Yuwono, saat dikonfirmasi pada Sabtu (4/11/2023).

Sesampainya di lokasi kejadian api diketahui sudah membesar. Api kian besar usai membakar tabung elpiji tiga kilogram yang ada di dapur rumah milik Laila Mufida (40). Dimana saat itu pemilik rumah tengah memasak sekitar pukul 10.30 WIB, tetapi lupa mematikan kompor ketika ditinggalkan.

"Sekitar pukul 10.30 WIB, karena saudara Laila sedang memasak dan lupa mematikan kompornya hingga kemudian membuat api semakin membesar," kata dia.

Kemudian api muncul dari kompor yang tidak dimatikan hingga membuat api kian membesar. Alhasil tak hanya rumah milik Laila saja yang kebakaran. Satu rumah tetangganya bernama Achmad Baidowi yang ada di belakangnya juga ludes terbakar.

"Saat itu pemilik rumah di belakangnya terbangun dan melihat api di rumahnya hingga membuat Achmad Baidowi di belakangnya menyelamatkan diri," ungkap dia.

Besarnya membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Total ada sekitar 4.200 meter persegi di dua rumah yang terbakar dengan kebutuhan air mencapai 40 ribu liter.