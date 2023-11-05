Ribuan Kader PDIP NTB Konsolidasikan Aksi Menangkan Ganjar-Mahfud

MATARAM - Ribuan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dalam rangka konsolidasi untuk memenangkan pasangan capres-cawapres, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Rakorda tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto serta dipimpin oleh Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat dan Sekretarisnya Lalu Budi Suryata. Rakorda digelar di Lombok Raya Hotel, di Kota Mataram, Minggu (5/11/2023).

"Untuk membangunkan spirit juang berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam memperjuangkan politik kebenaran pak Ganjar dan Prof Mahfud MD," kata Hasto.

“Pak Rahmat menjadi saksi ketika menghadapi pemerintahan yang otoriter Orde Baru, beliau berjuang karena kesadaran nurani dan Bu Mega pun keliling membentuk koordinator kecamatan di seluruh kecamatan di Indonesia," sambungnya.

Pada kesempatan itu, wartawan bertanya kepada Hasto soal masih ada sengketa lahan belum selesai antara pemerintahan dengan warga di Mandalika. Menjawab itu, Hasto mengatakan pasangan Ganjar - Prof Mahfud, ketika memimpin akan memiliki sistem komunikasi yang sangat baik menggunakan teknologi dan informasi.

"Untuk rakyat yang mengadukan nasibnya, bagi korban ketidakadilan, maka inilah suatu tanggungjawab dari Pak Ganjar - Prof Mahfud bahwa pemerintahan ke depan dalam melakukan pembangunan termasuk infrastruktur sehingga ada jalan tuntas," ungkap Hasto.

"Sesuatu yang diselesaikan step by step. Termasuk persoalan tanah, jangan sampai rakyat dirugikan atas nama pembangunan. Ini yang kemudian akan dilakukan koreksi oleh Pak Ganjar - Prof Mahfud," imbuhnya.