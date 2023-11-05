Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Gagalkan Pengiriman 22,5 Kg Ganja ke Jakarta

Indra Mulia Siagian , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |15:23 WIB
Polisi Gagalkan Pengiriman 22,5 Kg Ganja ke Jakarta
A
A
A

PADANGSIMPUAN - Petugas Team Khusus Polres Padangsidimpuan, Sumatera Utara gagalkan pengiriman narkotika jenis ganja seberat 22,5 kilogram ke Jakarta. Dalam penangkapan ini, petugas mengamankan seorang pria yang menjadi kurir.

Kepada wartawan, Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dudung Setiawan melalui Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan, AKP Jasama Sidabutar mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat adanya paket mencurigakan yang hendak dikirim ke Jakarta menggunakan bus ALS. Dari informasi tersebur, petugas langsung mendatangi loket bus yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kota Padangsidimpuan.

“Setibanya di lokasi, petugas membuka paket tersebut. Hasilnya, petugas mendapati 2 bal besar narkotika jenis ganja. Selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan petugas mendapat informasi pemilik paket tersebut bertempat tinggal di Desa Siloting, Kecamatan Padangsidimpuan Batunaduan,” ungkapnya kepada wartawan, Minggu (5/11/2023) siang.

Setelah dilakukan penyelidikan, petugas akhirnya menangkap seorang pria berinisial ADH (36) yang merupakan pengirim paket di kediamannya. Tidak sampai disitu, petugas kembali melakukukan penggeledahan di kediaman tersangka.

Topik Artikel :
Padangsidempuan ganja Narkoba
