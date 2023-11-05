Perkuat Konsolidasi Dukungan untuk Ganjar, Relawan Libatkan Peran Pegiat Seni Budaya

BANYUMAS - Para raja, sultan, ratu, dan tokoh adat di Indonesia yang berjejaring dalam Dinasti Nusantara silaturahmi bersama pegiat seni dan budaya di wilayah Kabupaten Banyumas dan Kebumen untuk mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Berlangsung di Kampoeng Pule, Desa Gumelar Lor, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu 4 November 2023, acara silaturahmi tersebut disambut antusiasme ratusan pegiat seni dan budaya hingga santri.

Penggagas dan penasihat Dinasti Nusantara, Sri Paduka KGPAA Mangku Alam II mengungkapkan pertemuan tersebut menciptakan suasana keakraban dan solidaritas untuk memperkuat konsolidasi dukungan kepada Ganjar sebagai Presiden 2024.

"Kami menggalang dukungan untuk bapak secara adat dan kita simbolkan dengan penandatanganan surat dukungan dan juga penandatanganan spanduk dukungan di setiap daerah," ucap Sri Paduka KGPAA Mangku Alam II, dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (5/11/2023).

Dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama ratusan pegiat seni budaya se-kabupaten Banyumas dan Kebumen. Mereka yakin Ganjar Pranowo mampu membawa pengembangan seni budaya yang lebih inklusif.

Sri Paduka KGPAA Mangku Alam II menyebut Ganjar dapat mendorong pelestarian adat dan budaya kerajaan serta meningkatkan kesejahteraan para pegiat seni budaya daerah di masa mendatang.

Keyakinan ini diperkuat oleh rekam jejak Ganjar Pranowo selama menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dua periode. Pria berambut putih itu sangat peduli terhadap adat-kebudayaan nusantara agar tetap dikenal dan tidak punah seiring perkembangan zaman.

"Kami juga sudah beberapa kali audience dengan Pak Ganjar dan Pak Ganjar memberikan komitmennya untuk mendukung adat dan budaya dan pelestariannya nanti jika beliau duduk sebagai presiden," tutur dia.