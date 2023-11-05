Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Perkuat Konsolidasi Dukungan untuk Ganjar, Relawan Libatkan Peran Pegiat Seni Budaya

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |14:14 WIB
Perkuat Konsolidasi Dukungan untuk Ganjar, Relawan Libatkan Peran Pegiat Seni Budaya
Relawan Ganjar Pranowo dalam Dinasti Nusantara perkuat galangan dukungan (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

BANYUMAS - Para raja, sultan, ratu, dan tokoh adat di Indonesia yang berjejaring dalam Dinasti Nusantara silaturahmi bersama pegiat seni dan budaya di wilayah Kabupaten Banyumas dan Kebumen untuk mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Berlangsung di Kampoeng Pule, Desa Gumelar Lor, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu 4 November 2023, acara silaturahmi tersebut disambut antusiasme ratusan pegiat seni dan budaya hingga santri.

Penggagas dan penasihat Dinasti Nusantara, Sri Paduka KGPAA Mangku Alam II mengungkapkan pertemuan tersebut menciptakan suasana keakraban dan solidaritas untuk memperkuat konsolidasi dukungan kepada Ganjar sebagai Presiden 2024.

"Kami menggalang dukungan untuk bapak secara adat dan kita simbolkan dengan penandatanganan surat dukungan dan juga penandatanganan spanduk dukungan di setiap daerah," ucap Sri Paduka KGPAA Mangku Alam II, dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (5/11/2023).

Dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama ratusan pegiat seni budaya se-kabupaten Banyumas dan Kebumen. Mereka yakin Ganjar Pranowo mampu membawa pengembangan seni budaya yang lebih inklusif.

Sri Paduka KGPAA Mangku Alam II menyebut Ganjar dapat mendorong pelestarian adat dan budaya kerajaan serta meningkatkan kesejahteraan para pegiat seni budaya daerah di masa mendatang.

Keyakinan ini diperkuat oleh rekam jejak Ganjar Pranowo selama menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dua periode. Pria berambut putih itu sangat peduli terhadap adat-kebudayaan nusantara agar tetap dikenal dan tidak punah seiring perkembangan zaman.

"Kami juga sudah beberapa kali audience dengan Pak Ganjar dan Pak Ganjar memberikan komitmennya untuk mendukung adat dan budaya dan pelestariannya nanti jika beliau duduk sebagai presiden," tutur dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement