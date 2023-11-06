Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dorong Perekonomian Warga, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Menenun di Donggala

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |16:22 WIB
Dorong Perekonomian Warga, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Menenun di Donggala
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
DONGGALA - Sukarelawan Srikandi Dukung Ganjar menggelar pelatihan menenun kepada warga yang ada di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Pelatihan ini bertujuan untuk melestarikan kekayaan kebudayaan yang ada kepada generasi penerus secara turun temurun. Selain itu, Srikandi Ganjar Pranowo juga ingin membantu mempromosikan tenun khas Desa Towale agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Harapannya, pangsa pasar salah satu produk kebanggaan negeri ini makin merebak guna mendorong penjualan yang berimbas pada peningkatan perekonomian warga.

"Di desa Towale juga salah satu desa yang melestarikan beberapa budaya. Supaya masyarakat yang ada di Towale bisa meningkatkan perekonomiannya," ujar Perwakilan Srikandi Ganjar Sulteng, Sitti Nurmakia, Senin (6/11/2023).

Selain dikenal sebagai desa wisata, Desa Towale juga dikenal dengan julukan desa tenun. Ada 176 perajin tenun yang bermukim di Desa Towale dan menjadikan profesi itu sebagai mata pencahariannya.

Hal itu yang kemudian membuat desa tersebut dinobatkan sebagai desa wisata yang memiliki perajin tenun terbanyak. Desa Towale menjadi salah satu dari 14 peserta Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 dan meraih penghargaan Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI).

