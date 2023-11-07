Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Afrika Selatan dan Chad Tarik Dubes dari Israel untuk Konsultasi Soal Perang Hamas-Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |07:13 WIB
Afrika Selatan dan Chad Tarik Dubes dari Israel untuk Konsultasi Soal Perang Hamas-Israel
Afrika Selatan dan Chad tarik duta besar dari Israel untuk berkonsultasi soal perang Hamas-Israel (Foto: Reuters)
CHADAfrika Selatan dan Chad telah mengumumkan bahwa mereka akan memanggil kembali diplomat mereka dari Israel untuk “berkonsultasi” dalam menanggapi perang Israel-Hamas.

“Pemerintah Afrika Selatan telah memutuskan untuk menarik semua diplomatnya di Tel Aviv untuk berkonsultasi,” kata Menteri Kepresidenan Khumbudzo Ntshavheni pada Senin (6/11/2023) dalam konferensi pers untuk mengumumkan hasil rapat kabinet yang diadakan pada 1 November lalu.

Pemerintah Afrika Selatan mengatakan kepada CNN bahwa negara tersebut memiliki tiga diplomat di Israel yang akan dipanggil kembali.

“Kabinet juga mencatat pernyataan yang terus-menerus meremehkan duta besar Israel untuk Afrika Selatan mengenai mereka yang menentang kekejaman dan genosida pemerintah Israel,” kata Ntshavheni dalam pengarahan tersebut, seraya menambahkan bahwa peran duta besar tersebut “menjadi sangat tidak dapat dipertahankan.”

“Genosida yang diawasi oleh komunitas internasional tidak dapat ditoleransi,” lanjutnya.

Duta Besar Israel untuk Afrika Selatan, Eliav Belotserkovsky, sering hadir di media Afrika Selatan, termasuk lembaga penyiaran publik, dalam beberapa pekan terakhir.

Pada Maret lalu, parlemen Afrika Selatan mengeluarkan resolusi untuk menurunkan hubungan dengan Israel.

