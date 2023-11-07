Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Untung Surapati, Laskar Pengacau yang Bikin Belanda Murka

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |05:11 WIB
Untung Surapati, Laskar Pengacau yang Bikin Belanda Murka
Untung Surapati (Foto: Ist)
A
A
A

UNTUNG Surapati, sosok yang kerap dianggap pengacau oleh Belanda. Kelakuannya membuat Belanda berang hingga menumpas habis keturunannya.

Dalam Babad Tanah Jawi menyebut, Surapati yang berdarah Bali lahir tahun 1660. Surapati pernah menjadi budak atau pembantu seorang Belanda di Batavia.

Kehadiran Surapati membuat sang majikan merasa kerap beruntung. Itu pula yang membuatnya disukai sang majikan. Hingga suatu ketika masa itu sirna.

Surapati ketahuan menjalin hubungan intim dengan putri sang majikan. Ia pun dijebloskan ke penjara dan menjadi seorang tawanan.

Tak tinggal diam, Surapati berusaha melarikan diri dengan menerobos dinding penjara. Ia juga turut membawa tahanan lainnya untuk melarikan diri.

Sejak saat itu Belanda melihatnya sebagai laskar pengacau di wilayah Priangan, Jawa Barat. Seiring waktu, dengan kemampuan yang dimiliki Surapati membuat Belanda memilih untuk melakukan pendekatan.

Halaman:
1 2
      
