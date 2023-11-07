Gempa M5,1 Guncang Kodi Sumba Barat Daya NTT

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 5,1 mengguncang Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (7/11/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, pusat gempa berlokasi di 10.22 LS, 118.08 BT atau 122 Km Barat Daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan diclaimer bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data

(Qur'anul Hidayat)