HOME NEWS NUSANTARA

Ribut soal Air Sawah, Petani di Kolaka Timur Dibacok

Muh Rusli , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |23:28 WIB
Ribut soal Air Sawah, Petani di Kolaka Timur Dibacok
A
A
A

KOLAKA TIMUR - Dua orang petani di Desa Mokupa, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra) terlibat cekcok yang berujung pembacokan gegara persoalan air sawah. Satu diantaranya alami sejumlah luka bacokan menggunakan senjata tajam.

Kapolsek Lambandia Ipda Wayan Sumanik menjelaskan kejadian berlangsung pada Senin (6/11/2023), pagi. Kedua petani yang berselisih merupakan warga Dusun III, Desa Mokupa yakni Amiruddin (35) dan korbannya Agus (56). Pelaku menegur korban karena menutup aliran air ke sawah yang lain untuk mengairi sawahnya," ujarnya, Selasa (7/11/2023).

Hanya saja, Agus dikatakan tidak menerimah hal itu dan emosi saat ditegur pelaku. Bahkan, korban berbalik menghampiri Amiruddin dan balik bertanya dengan nada keberatan. "Korban marah dan balik menanyakan apa masalahnya jika ia membendung air," ucap kapolsek mengutip penyataan saksi.

Dari keterangan yang diperoleh polisi di lokasi, petani setempat dikemukakan telah ada kesepakatan terkait jadwal pengairan ke sawah mereka secara bergiliran. Hal itu dikarenakan kondisi air masih sulit akibat kemarau.

Hanya saja, korban mengabaikan hal itu dan marah saat ditegur. Pelaku yang merasa ditantang usai direspon korban langsung mengayunkan parang di genggamannya ke kepala Agus sebanyak empat kali.

Korban disampaikan sempat berusaha merebut parang pelaku namun langsung dicekik. Menyadari Agus sudah tidak berdaya, Amiruddin pun meninggalkannya dan langsung ke rumah kepala dusunnya untuk mengamankan diri. "Pelaku sudah kami jemput dan diamankan di polsek," ucapnya.

