Cerita Penguasa Madura Takluk pada Sunan Ampel hingga Masuk Islam

PENGUASA Madura bernama Lembu Peteng minta ampun pada Sunan Ampel hingga akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Hal itu dilakukan lantaran saat dia menusukkan keris ke tubuh sang sunan, tidak mempan alis kebal.

Mulanya, Lembu Peteng tidak suka dengan kehadiran Sunan Ampel dengan mengusir dua orang ulama utusan sang sunan, yakni Khalifah Usen dan Syekh Ishak.

“Bahkan tak cukup mengusir kedua utusan itu, Lembu Peteng dikisahkan telah datang ke Ampeldenta, menyamar dan berbaur dengan santri,” demikian dikutip dari buku Atlas Wali Songo (2016).

Padahal, Sunan Ampel adalah salah satu Wali Songo tertua yang mula-mula menyebarkan ajaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, selalu memakai pendekatan merangkul. Sunan Ampel mengutamakan pendekatan persuasif, yakni pendekatan keluarga yang penuh empati.

Namun, Lembu Peteng tetap tidak menyukainya dengan menyamar sebagai santri di Ampel dengan tujuan buruk. Dia membawa misi mencelakai Sunan Ampel. Rencana itu dikerjakan pada waktu menjelang Sholat Isya, di mana dirinya sudah bersembunyi di tempat wudhu.

Sewaktu melihat Sunan Ampel datang, Lembu Peteng diam-diam menghunus sebilah keris dan langsung melakukan serangan tikaman ke tubuh Sunan Ampel. Ajaib, keris pusaka itu tidak mampu melukai Sunan Ampel.

Lembu Peteng pun langsung menyatakan takluk dan meminta ampun. “Lembu Peteng dikisahkan mau memeluk Islam setelah peristiwa itu”.