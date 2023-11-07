Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kiai hingga Pimpinan Ponpes Se-Jabar Dukung Ganjar-Mahfud MD

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |06:55 WIB
Kiai hingga Pimpinan Ponpes Se-Jabar Dukung Ganjar-Mahfud MD
Kiai hingga pimpinan ponpes se-Jabar dukung Ganjar-Mahfud MD. (Ist)
A
A
A

 

SUMEDANG – Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat dukungan dari ulama, kiai, dan pimpinan ponpes se-Jawa Barat (Jabar) yang tergabung dalam Jaringan Ganjar Nusantara (JAGA-NU).

Dukungan tersebut disampaikan dalam deklarasi JAGA-NU yang digelar di Hotel Puri Khatulistiwa, Jalan Raya Jatinangor, Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jabar, Senin (6/11/2023).

Ganjar-Mahfud dinilai sebagai pasangan yang tegas dan berpengalaman. Sebab itu para kiai dan pimpinan ponpes di Jabar mendambakan sosok pemimpin seperti itu agar Indonesia semakin baik.

“Kita melihat kepemimpinan Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu akan membawa Indonesia lebih maju lagi dan lebih besar lagi bagi perkembangan Indonesia ke depan,” kata Pengasuh Ponpes Darul Falah Kabupaten Cianjur, Kiai Ade Ismail, dalam keterangannya, Selasa (7/11/2023).

Kiai Ade mengatakan, pasangan Ganjar-Mahfud juga merepresentasikan suasana kemasyarakatan Indonesia yang nasionalis dan religius.

Menurut Kiai Ade, representasi tersebut melengkapi seluruh pengalaman Ganjar dan Mahfud di pemerintahan. Sehingga, kata dia, kepemimpinannya layak ditingkatkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.

“Pilihan ini menjadi pilihan kita karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu bagi kita calon yang paling mumpuni, calon yang paling berpengalaman, dan calon yang paling berkualitas untuk kita dorong menjadi pemimpin di pencapresan 2024,” kata Kiai Ade.

Kiai Ade berharap, Indonesia menjadi bangsa yang unggul lewat kepemimpinan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kemudian Indonesia semakin maju melalui kepemimpinan yang tegas dan bersih.

“Pasangan ini dengan segala pengalamannya, bisa mencapai target menuju Indonesia 2045 tanpa kapalnya oleng kiri kanan, dan penumpangnya (rakyatnya) tentu akan merasa nyaman sampai pada tujuan,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement