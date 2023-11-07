Kiai hingga Pimpinan Ponpes Se-Jabar Dukung Ganjar-Mahfud MD

SUMEDANG – Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat dukungan dari ulama, kiai, dan pimpinan ponpes se-Jawa Barat (Jabar) yang tergabung dalam Jaringan Ganjar Nusantara (JAGA-NU).

Dukungan tersebut disampaikan dalam deklarasi JAGA-NU yang digelar di Hotel Puri Khatulistiwa, Jalan Raya Jatinangor, Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jabar, Senin (6/11/2023).

Ganjar-Mahfud dinilai sebagai pasangan yang tegas dan berpengalaman. Sebab itu para kiai dan pimpinan ponpes di Jabar mendambakan sosok pemimpin seperti itu agar Indonesia semakin baik.

“Kita melihat kepemimpinan Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu akan membawa Indonesia lebih maju lagi dan lebih besar lagi bagi perkembangan Indonesia ke depan,” kata Pengasuh Ponpes Darul Falah Kabupaten Cianjur, Kiai Ade Ismail, dalam keterangannya, Selasa (7/11/2023).

Kiai Ade mengatakan, pasangan Ganjar-Mahfud juga merepresentasikan suasana kemasyarakatan Indonesia yang nasionalis dan religius.

Menurut Kiai Ade, representasi tersebut melengkapi seluruh pengalaman Ganjar dan Mahfud di pemerintahan. Sehingga, kata dia, kepemimpinannya layak ditingkatkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.

“Pilihan ini menjadi pilihan kita karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu bagi kita calon yang paling mumpuni, calon yang paling berpengalaman, dan calon yang paling berkualitas untuk kita dorong menjadi pemimpin di pencapresan 2024,” kata Kiai Ade.

Kiai Ade berharap, Indonesia menjadi bangsa yang unggul lewat kepemimpinan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kemudian Indonesia semakin maju melalui kepemimpinan yang tegas dan bersih.

“Pasangan ini dengan segala pengalamannya, bisa mencapai target menuju Indonesia 2045 tanpa kapalnya oleng kiri kanan, dan penumpangnya (rakyatnya) tentu akan merasa nyaman sampai pada tujuan,” tuturnya.