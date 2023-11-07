Advertisement
HOME NEWS JABAR

Nekat Beraksi di Siang Bolong, Dua Pencuri di Bandung Nyaris Dihakimi Massa

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |13:05 WIB
Nekat Beraksi di Siang Bolong, Dua Pencuri di Bandung Nyaris Dihakimi Massa
Lokasi pencurian di siang hari/Foto: Gin Gin Tigin
BANDUNG - Dua pencuri nyaris dihakimi massa saat beraksi di Jalan Raya Leuwipanjang Kota Bandung, Selasa (7/11/2023) pagi. Beruntung, polisi tiba di lokasi sebelum keduanya menjadi bulan-bulanan massa.

Aksi pencurian terjadi sekitar pukul 11.00 WIB. Dua pelaku kedapatan mencuri tas berisi surat-surat jalan dalam truk yang sedang bongkar muatan di Jalan Raya Leuwipanjang.

 BACA JUGA:

Pelaku yang menaiki motor berboncengan sempat berusaha kabur. Seorang pria terlihat mengejar motor tersebut sambil berteriak maling. Jalanan yang padat membuat ruang gerak pelaku terhambat.

"Mendengar yang teriak maling, pengguna jalan dan warga ikut ngejar. Mungkin karena panik, motor pelaku ini nabrak motor yang ada di depannya, kemudian ditangkap warga," kata Asep Sadikin, warga yang ikut mengejar pelaku, Selasa (7/11/2023).

 BACA JUGA:

Satu pelaku sempat melarikan diri ke arah Terminal Leuwipanjang namun berhasil diamankan warga. Warga sempat melayangkan bogem mentah.

Beruntung, aksi tersebut tak berlangsung lama, karena polisi datang dan mengamankan pelaku.

