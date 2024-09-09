Advertisement
HOME NEWS JABAR

Eks Karyawan Koperasi Curi 401 Kartu ATM Nasabah di Bandung Dipicu Terlilit Pinjol

Agi Ilman , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |10:59 WIB
Eks Karyawan Koperasi Curi 401 Kartu ATM Nasabah di Bandung Dipicu Terlilit Pinjol
Pelaku pencurian (Foto: istimewa/Okezone)
KABUPATEN BANDUNG - Kapolsek Majalaya, Kompol Aep Suhendi mengatakan, ANP (32) pelaku mengambil 401 kartu ATM milik salah satu koperasi di Kampung Toblong, Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, terlilit utang pinjaman online (pinjol). Sehingga pelaku nekat melakukan aksi pencuriannya.

"Iya jadi modus dia melakukan pencurian karena terlilit pinjol," ujar Aep saat dikonfirmasi, Senin (9/9/2024).

Aep menambahkan, jika pelaku sendiri merupakan mantan karyawan di koperasi tersebut dan berhasil mengambil 401 kartu ATM dengan jumlah saldo di dalamnya sebanyak ratusan juta. "Jadi memang yang diambil itu 401 kartu ATM, kalau dinominalkan mungkin sekitar Rp500 juta," ungkapnya.

Aep menyebut, jika pelaku ini baru menggunakan sekitar 8 ATM dan berhasil mengambil uang sekitar Rp28 juta. "Terus kan yang baru digunakan pelaku itu sekitar 8 ATM, 7 sudah dicairkan sebanyak Rp28 juta dan satu ATM lagi gagal dicairkan," terangnya.

Atas perbuatannya pelaku pun dikenai Pasal 363 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian.

Sebelumnya, ANP (32) berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polisi Sektor (Polsek) Majalaya, setelah diduga melakukan pencurian di salah satu koperasi di Kampung Toblong, Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.

ANP ditangkap setelah kepolisian mendapat laporan adanya ratusan kartu atm milik koperasi tersebut hilang dan setelah ditelusuri akhirnya pelaku berhasil diamankan. “Iya betul kejadiannya Kamis (5/9) sekitar pukul 09.15 WIB. Alhamdulilah pelaku berhasil kita amankan,” ujarnya Kapolsek Majalaya, Kompol Aep Suhendi saat dikonfirmasi, Jumat 6 September 2024.

Aep menjelaskan, kejadian itu bermula saat saksi pelapor akan membuka ruko atau kantor koperasi. Kemudian setelah dibuka pintu gerbang di lantai satu, lemari kecil admin tiba-tiba terbuka di mana di lemari kecil tersebut terdapat kartu ATM milik nasabah koperasi tersebut.

“Jadi memang disimpan di laci, yang mana kartu ATM milik nasabah sebanyak 401 buah telah hilang,” jelasnya.

 

