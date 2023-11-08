Advertisement
HOME NEWS NEWS

DPW Partai Perindo Bali Semangati Pemuda Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Fery Fadly , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |11:44 WIB
DPW Partai Perindo Bali Semangati Pemuda Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Ketua DPW Partai Perindo Bali Komang Purnama. (iNews/Fery Fadly)
DENPASAR - Ketua DPW Partai Perindo Bali, Komang Purnama menghadiri perayaan Hari Sumpah Pemuda di kawasan Pantai Sanur/Segara, Denpasar, Sabtu (28/10/2023). Dalam kesempatan itu, ia menggelorakan semangat pemuda untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024.

Sejumlah relawan Ganjar Pranowo dari berbagai daerah hadir meramaikan perayaan Hari Sumpah Pemuda. Pemuda saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Karena itu, semangat dan kerja keras para pemuda sangat diperlukan untuk menjaga persatuan, kerukunan, dan saling bahu-membahu demi mencapai tujuan bersama. Partai Perindo, salah satu partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini memberikan dukungan dan motivasi kepada para relawan.

Mereka diharapkan bersinergi dalam menyosialisasikan program-program Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta menggelorakan semangat pemuda untuk memenangkan pasangan ini dalam Pemilu 2024. Perayaan Hari Sumpah Pemuda diisi koreografi pakaian adat nusantara dan tarian dari berbagai daerah di Indonesia sebagai simbol keberagaman dan kerukunan dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika.

Dalam acara ini, Ketua Umum Relawan Dulur Ganjar Pranowo (DGP) 8 I Wayan Adnyana, mengajak semua pemuda untuk kembali menjaga kerukunan.

"Di momen ini kami mengajak para pemuda di mana pun berada ayo kembali menjaga kerukunan, kita saling bahu membahu untuk mencapai tujuan," ucapnya, Sabtu (28/10/2023) malam.

