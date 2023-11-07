Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Ajak Anak Muda Berperan Aktif Wujudkan Indonesia Emas 2045

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |19:33 WIB
Bacaleg Perindo Ajak Anak Muda Berperan Aktif Wujudkan Indonesia Emas 2045
Bacaleg Perindo Mahesa Bintang Putera Aldafi (Foto: Dimas Choirul)
JAKARTA - Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Timur IV Partai Perindo Mahesa Bintang Putera Aldafi mengajak anak muda untuk mengambil peran dalam melakukan aksi nyata kepada masyarakat.

Pasalnya, demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, anak muda harus banyak terlibat aktif dalam kegiatan di masyarakat atau paling tidak masuk dalam kancah perpolitikan.

"Indonesia emas 2045 ini perannya kita kita (anak muda) untuk maju gitu, karena dalam mewujudkan itu kita harus banyak kontribusi anak muda gitu," kata Mahesa dalam #PodcastAksiNyata Partai Perindo, Selasa (7/11/2023).

Dalam kasus sekarang ini, lanjut Mahesa, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Mulai dari banyaknya kasus korupsi, belum meratanya pendidikan, dan lain-lain.

