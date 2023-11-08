Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Netanyahu Peringatkan Hizbullah agar Tidak Ikut Berperang Lawan Israel, Akan Jadi Kesalahan Terbesar

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |12:03 WIB
Netanyahu Peringatkan Hizbullah agar Tidak Ikut Berperang Lawan Israel, Akan Jadi Kesalahan Terbesar
PM Israel Benjamin Netanyahu peringatkan Hizbullah tidak ikut berperang lawan Israel (Foto: AP)
A
A
A

GAZAPerdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Hizbullah agar tidak ikut berperang di front utara Israel.

“Kami tidak akan mematuhi kenyataan bahwa Hizbullah atau Hamas di Lebanon akan merugikan komunitas dan warga sipil kami. Kami akan terus merespons dengan serangan sengit terhadap serangan apa pun,” terangnya, dikutip CNN.

“Jika Hizbullah memilih untuk ikut berperang, ini akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidup mereka,” lanjutnya.

Netanyahu menambahkan bahwa dia “terus berhubungan” dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk membahas segala hal terkait Israel dalam perang melawan Hamas.

“Kami sangat menghargai dukungannya dan pemerintah serta rakyat Amerika,” terangnya.

Seperti diketahui, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah menegaskan Tidak ada deklarasi perang habis-habisan terhadap Israel. Setidaknya, tidak sekarang.

Nasrallah tahu bahwa negara ini tidak mempunyai keinginan untuk kembali berperang dengan negara tetangganya yang kuat. Yang terakhir terjadi pada 2006.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
