Video Tunjukkan Puluhan Warga Palestina Mengungsi ke Gaza Selatan Sambil Bawa Bendera Putih

GAZA – Puluhan warga Palestina mengungsi dari Gaza utara dan menuju ke selatan selama empat jam yang diberikan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk perjalanan yang aman pada Selasa (7/11/2023), seperti yang terlihat dalam video dari tempat kejadian, termasuk video yang dipublikasikan oleh IDF.

Menurut video tersebut, anak-anak, perempuan, dan orang lanjut usia mengacungkan kartu identitas mereka, sedangkan beberapa lainnya membawa bendera putih.

Jalan Salah Eddin berfungsi sebagai salah satu dari dua jalan raya utama di Gaza, yang menghubungkan utara ke selatan. IDF telah berulang kali meminta warga sipil untuk pindah ke selatan Wadi Gaza ketika mereka mengintensifkan serangannya terhadap Hamas di Kota Gaza dan Gaza utara.

Berbicara kepada CNN sebelum melintasi pos pemeriksaan IDF yang didirikan di Jalan Salah Eddin, para pengungsi mengatakan mereka telah berjalan berjam-jam. Beberapa orang tidak membawa apa-apa selain botol air, sementara yang lain membawa bendera putih, menandakan harapan mereka untuk perjalanan yang aman.

Wedad Al-Ghoul, yang bepergian bersama putranya yang masih kecil, mengatakan bahwa dia telah berjalan sejauh 8 hingga 9 kilometer (kira-kira 5 mil) dari rumahnya di pantai Gaza.

“Saya membawa tanda pengenal saya karena saya diberitahu bahwa itu (jalan) akan aman, saya tidak tahu apakah saya akan diizinkan masuk atau tiba di selatan,” katanya.

Um Zaher, ibu empat anak yang bepergian dengan kereta kuda, menceritakan pengalamannya yang mengerikan kepada CNN.