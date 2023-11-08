Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Video Tunjukkan Puluhan Warga Palestina Mengungsi ke Gaza Selatan Sambil Bawa Bendera Putih

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |09:43 WIB
Video Tunjukkan Puluhan Warga Palestina Mengungsi ke Gaza Selatan Sambil Bawa Bendera Putih
Palestina mengungsi ke Gaza selatan dengan membawa bendera putih (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA – Puluhan warga Palestina mengungsi dari Gaza utara dan menuju ke selatan selama empat jam yang diberikan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk perjalanan yang aman pada Selasa (7/11/2023), seperti yang terlihat dalam video dari tempat kejadian, termasuk video yang dipublikasikan oleh IDF.

Menurut video tersebut, anak-anak, perempuan, dan orang lanjut usia mengacungkan kartu identitas mereka, sedangkan beberapa lainnya membawa bendera putih.

Jalan Salah Eddin berfungsi sebagai salah satu dari dua jalan raya utama di Gaza, yang menghubungkan utara ke selatan. IDF telah berulang kali meminta warga sipil untuk pindah ke selatan Wadi Gaza ketika mereka mengintensifkan serangannya terhadap Hamas di Kota Gaza dan Gaza utara.

Berbicara kepada CNN sebelum melintasi pos pemeriksaan IDF yang didirikan di Jalan Salah Eddin, para pengungsi mengatakan mereka telah berjalan berjam-jam. Beberapa orang tidak membawa apa-apa selain botol air, sementara yang lain membawa bendera putih, menandakan harapan mereka untuk perjalanan yang aman.

Wedad Al-Ghoul, yang bepergian bersama putranya yang masih kecil, mengatakan bahwa dia telah berjalan sejauh 8 hingga 9 kilometer (kira-kira 5 mil) dari rumahnya di pantai Gaza.

“Saya membawa tanda pengenal saya karena saya diberitahu bahwa itu (jalan) akan aman, saya tidak tahu apakah saya akan diizinkan masuk atau tiba di selatan,” katanya.

Um Zaher, ibu empat anak yang bepergian dengan kereta kuda, menceritakan pengalamannya yang mengerikan kepada CNN.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement