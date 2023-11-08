Viral Tumpukan Sampah di Ciawi Bogor, Pj Gubernur Jabar dan Bupati Turun Tangan

BOGOR - Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meninjau lokasi tumpukan dalam saluran air di Simpang Ciawi, Kabupaten Bogor. Sampah yang menutupi aliran air langsung dibersihkan Pemerintah Kabupaten Bogor dan TNI, Polri dan lainnya.

Video tumpukan sampah itu sendiri sempat viral di media sosial. Sehingga, Bey meminta agar secepatnya sampah-sampah tersebut dibersihkan.

"Saya meminta Bupati Bogor dan Dandim untuk segera membersihkan tumpukan sampah ini, sehingga masyarakat bisa tetap nyaman. Hari ini kami gerak cepat kita berbagi tugas, untuk pembersihan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor bersama TNI," kata Bey, Selasa (7/11/2023).

"Saya ingin respon cepat jangan sampai ramai di medsos. Pada akhirnya kita lakukan bersama. Harus segera diangkut dan saya mohon masyarakat buang sampah ke tempatnya. Ini (tumpukan sampah) nanti langsung dibawa ke TPA Galuga," sambung Bey.

Kata dia, kawasan tersebut merupakan milik Kementerian PUPR yang dikelola bersama PT Jasa Marga. Sehingga, ke depannya pengawasan akan dilakukan oleh keduanya agar tidak ada lagi sampah.

"Pada intinya ini lahan milik KemenPUPR, yang dikelola Jasa Marga. Jadi ke depan akan dikelola lebih baik lagi. Dibersihkan dulu utamanya, kemudian ditutup, dikamuflasekan seperti apa agar masyarakat sampah baik dari aliran air, selokan hadi akan supaya tidak terjadi lagi. Intinya kita harus menjaga lingkungan bersama," ungkapnya.